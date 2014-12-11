За тем, куда уходят их деньги из фонда капремонта, пермяки смогут следить онлайн

Posted 11 декабря 2014, 08:20
Published 11 декабря 2014, 08:20
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Говоря о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в сегодняшнем послании депутатам Заксобрания, Виктор Басаргин поручил создать портал для постоянного контроля за деньгами выделяемыми на капремонт.
По словам губернатора, «люди должны ощущать реальный результат этой работы и понимать, на что идут их деньги». Однако, пока не известно, в какие сроки этот проект будет реализован.