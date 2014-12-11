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Posted 11 декабря 2014, 08:20

Published 11 декабря 2014, 08:20

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

За тем, куда уходят их деньги из фонда капремонта, пермяки смогут следить онлайн

За тем, куда уходят их деньги из фонда капремонта, пермяки смогут следить онлайн

11 декабря 2014, 08:20
Фото: Properm.ru.
Портал будет работать по аналогии с порталом «Открытый бюджет».

Говоря о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в сегодняшнем послании депутатам Заксобрания, Виктор Басаргин поручил создать портал для постоянного контроля за деньгами выделяемыми на капремонт.

Виктор Басаргин :— Советы собственников жилья, комитеты территориального общественного самоуправления и аналогичные общественные институты должны иметь возможность постоянного контроля за деньгами населения. Жду от министерства информационного развития и связи создания портала для участников системы капительного ремонта по аналогии с порталом «Открытый бюджет», где бы каждый собственник жилья мог видеть информацию по своему дому — какие деньги собраны, на какие цели и когда они направляются.

По словам губернатора, «люди должны ощущать реальный результат этой работы и понимать, на что идут их деньги». Однако, пока не известно, в какие сроки этот проект будет реализован.

#Недвижимость#Фонд капитального ремонта#Капитальный ремонт
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