Заботимся об автомобиле с выгодой: покупаем масло, получаем бесплатную замену и подарки

Posted 11 декабря 2014, 10:00
Published 11 декабря 2014, 10:00
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Многие автовладельцы, чьи «ласточки» по возрасту уже не попадают под гарантию автопроизводителя, для проведения регулярного ТО выбирают недилерские сервисы. При этом все необходимые расходники для обслуживания автомобиля предпочитают купить самостоятельно и в проверенном месте.
При покупке масла (от 4-х литров) и воздушного фильтра на любые автомобили, в подарок идет масляный фильтр и замена масла бесплатно. Выгодно? Еще бы!
Компания уже не раз успела обрадовать автолюбителей привлекательными предложениями. Выгодные акции здесь идут постоянно, при этом компания не скрывает, что все это — для завоевания любви покупателей. «Мы хотим не просто продавать товар, мы хотим участвовать в жизни автолюбителей. Сезонные предложения — само собой, но нам всегда интересно, чего хотят наши покупатели, мы готовы прислушиваться к их желаниям», — делится Ольга Стерлигова.
Компания ОЛМИ начала свою деятельность в 1992 году в Екатеринбурге, и сейчас в каждом городе Урала есть магазины с яркой вывеской компании. В Пермь компания пришла всего год назад, но за этот короткий срок успела открыла три магазина (на Подлесной,43, Героев Хасана, 54 и Карпинского, 83а) и один настоящий автомолл на Парковом проспекте. Ведется работа по открытию магазинов в Закамске и Краснокамске.
«Я считаю, что компания достойна этого, и не нужно останавливаться на достигнутом», — говорит Ольга Стерлигова. «Мотовилиха, Садовый, в Перми еще много районов, где нет наших магазинов. Мы хотим, чтобы магазинов стало больше, так как шаговая доступность магазина — это удобство для наших клиентов. В каждом районе города мы будем присутствовать», — добавляет Алексей Долгих, управляющий автомоллом на Парковом проспекте, 1/1.
У компании большие планы — быть первой на рынке. В достижении планов, по мнению руководителей, помогает именно формат, в котором работают магазины сети. Каждый автолюбитель прекрасно представляет себе традиционный автомагазин «прилавочного типа», где покупателей встречает продавец и невозможно самостоятельно сравнить или выбрать товар. Магазины компании ОЛМИ организованы иначе, особенно новый автомолл на Парковом.
В торговом зале находится терминал Olmi-Shop, в котором можно оформить заказ на любой товар. Olmi-Shop действует и в интернете — вы можете увидеть абсолютно все товары, представленные в магазинах сети, оформить заказ и даже получить экспресс-доставку необходимого товара в Пермь.
«Мы стараемся выделяться среди многих качеством обслуживания и качеством товара. Мы готовы слушать клиента, запоминать его желания и предоставлять ему тот уровень сервиса, который он желает получить», — заверяет Ольга Стерлигова.
Рассмотреть ассортимент товаров в магазинах ОЛМИ вы можете в Фотогалерее ниже или посетив их лично. Акция компании по выгодной замене — отличный повод для визита.