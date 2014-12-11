Заботимся об автомобиле с выгодой: покупаем масло, получаем бесплатную замену и подарки

Компания ОЛМИ начала свою деятельность в 1992 году в Екатеринбурге, и сейчас в каждом городе Урала есть магазины с яркой вывеской компании. В Пермь компания пришла всего год назад, но за этот короткий срок успела открыла три магазина (на Подлесной,43, Героев Хасана, 54 и Карпинского, 83а) и один настоящий автомолл на Парковом проспекте. Ведется работа по открытию магазинов в Закамске и Краснокамске.