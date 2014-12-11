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Posted 11 декабря 2014, 10:00

Published 11 декабря 2014, 10:00

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Заботимся об автомобиле с выгодой: покупаем масло, получаем бесплатную замену и подарки

Заботимся об автомобиле с выгодой: покупаем масло, получаем бесплатную замену и подарки

11 декабря 2014, 10:00
Фото: Properm.ru.
Замена масла бесплатно и расходники в подарок — такое предложение точно не пропустит ни один владелец автомобиля на постгарантийном обслуживании. Именно такую акцию и предлагают автомагазины ОЛМИ.

Многие автовладельцы, чьи «ласточки» по возрасту уже не попадают под гарантию автопроизводителя, для проведения регулярного ТО выбирают недилерские сервисы. При этом все необходимые расходники для обслуживания автомобиля предпочитают купить самостоятельно и в проверенном месте.

При покупке масла (от 4-х литров) и воздушного фильтра на любые автомобили, в подарок идет масляный фильтр и замена масла бесплатно. Выгодно? Еще бы!

:— Вы приобретаете в наших магазинах масло, воздушный фильтр и в подарок вы получаете бесплатную замену масла. Всем владельцам ВАЗов и обладателям корейских иномарок мы подарим еще и масляный фильтр. Работы по замене масла выполнят автосервисы, зарекомендовавшие себя как наши надежные партнеры. Они расположены в разных районах города для удобства наших клиентов, мы можем поручиться за качество проводимых работ.

Почти каждый автолюбитель заинтересован в действительной, а не на словах, экономии. Кто-то может предположить, что работы по замене масла в сервисах-партнерах попросту включена в стоимость товаров. Однако, по словам управляющих магазинами ОЛМИ, ценники на товары — весьма конкурентоспособны, а бесплатные работы действительно являются приятным бонусом для клиентов ОЛМИ.

Ольга Стерлигова:— Это все делается для того, чтобы облегчить автомобильный быт наших клиентов. Поэтому — и выбор марок масла большой, и сервисы-партнеры находятся в разных районах Перми. Мы постоянно исследуем рынок автозапчастей и расходников во всех регионах присутствия с точки зрения цен. Мы твердо стоим в конкурентоспособном диапазоне цен и не завышаем их. Работаем с ценообразованием постоянно, делая нашим клиентам действительно выгодные предложения. Сравните — и убедитесь сами.

Компания уже не раз успела обрадовать автолюбителей привлекательными предложениями. Выгодные акции здесь идут постоянно, при этом компания не скрывает, что все это — для завоевания любви покупателей. «Мы хотим не просто продавать товар, мы хотим участвовать в жизни автолюбителей. Сезонные предложения — само собой, но нам всегда интересно, чего хотят наши покупатели, мы готовы прислушиваться к их желаниям», — делится Ольга Стерлигова.

Компания ОЛМИ начала свою деятельность в 1992 году в Екатеринбурге, и сейчас в каждом городе Урала есть магазины с яркой вывеской компании. В Пермь компания пришла всего год назад, но за этот короткий срок успела открыла три магазина (на Подлесной,43, Героев Хасана, 54 и Карпинского, 83а) и один настоящий автомолл на Парковом проспекте. Ведется работа по открытию магазинов в Закамске и Краснокамске.

«Я считаю, что компания достойна этого, и не нужно останавливаться на достигнутом», — говорит Ольга Стерлигова. «Мотовилиха, Садовый, в Перми еще много районов, где нет наших магазинов. Мы хотим, чтобы магазинов стало больше, так как шаговая доступность магазина — это удобство для наших клиентов. В каждом районе города мы будем присутствовать», — добавляет Алексей Долгих, управляющий автомоллом на Парковом проспекте, 1/1.

У компании большие планы — быть первой на рынке. В достижении планов, по мнению руководителей, помогает именно формат, в котором работают магазины сети. Каждый автолюбитель прекрасно представляет себе традиционный автомагазин «прилавочного типа», где покупателей встречает продавец и невозможно самостоятельно сравнить или выбрать товар. Магазины компании ОЛМИ организованы иначе, особенно новый автомолл на Парковом.

В торговом зале находится терминал Olmi-Shop, в котором можно оформить заказ на любой товар. Olmi-Shop действует и в интернете — вы можете увидеть абсолютно все товары, представленные в магазинах сети, оформить заказ и даже получить экспресс-доставку необходимого товара в Пермь.

«Мы стараемся выделяться среди многих качеством обслуживания и качеством товара. Мы готовы слушать клиента, запоминать его желания и предоставлять ему тот уровень сервиса, который он желает получить», — заверяет Ольга Стерлигова.

Рассмотреть ассортимент товаров в магазинах ОЛМИ вы можете в Фотогалерее ниже или посетив их лично. Акция компании по выгодной замене — отличный повод для визита.

Алексей Долгих, управляющий магазином ОЛМИ на Парковом пр-те, 1/1:— Акция сделана для наших любимых покупателей. В непростое время мы все равно стараемся радовать наших клиентам вот такими выгодными и приятными акциями. Акция началась в ноябре во все всех магазинах сети в Перми, при этом мы называем ее бессрочной. У этого предложения нет конечной даты действия, воспользоваться этим предложением можно будет до тех пор, пока товар есть в наличии. Будем радовать наших клиентов максимально долго.
Фото: Properm.ru
#Спецпроекты#Авто
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