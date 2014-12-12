Герман Греф провел прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк

Posted 12 декабря 2014, 05:39
Published 12 декабря 2014, 05:39
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф провел традиционную прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк. В этом году мероприятие, которое получило название «Открытый диалог», прошло в Корпоративном университете Сбербанка.
К началу прямой линии Герману Грефу было задано более 2 500 вопросов по электронной почте, телефону горячей линии, SMS и в Твиттере – рекордное число за пятилетнюю историю мероприятия. Еще порядка 1 700 вопросов от сотрудников Группы Сбербанк поступило в течение прямой линии.
В Западно-Уральском банке за ходом прямой линии наблюдало более 1600 сотрудников банка. На территориях присутствия банка – в Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике за линией в режиме онлайн можно было наблюдать более чем в 70 точках подключения.
«В числе приоритетных задач Сбербанка на 2015 год – резкое повышение эффективности, личная ответственность руководителей за качество активов, фокус на привлечение средств, качество клиентского сервиса, развитие сотрудников через наставничество, развитие корпоративной культуры, – отметил Герман Греф. – Создание общей корпоративной культуры – самое сложное в нашей работе. От того, как мы с этим справимся, зависит, насколько успешными мы будем».
Прямая линия Германа Грефа с сотрудниками Сбербанка проходит ежегодно, начиная с 2010 года.