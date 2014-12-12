Герман Греф провел прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк

В Западно-Уральском банке за ходом прямой линии наблюдало более 1600 сотрудников банка. На территориях присутствия банка – в Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике за линией в режиме онлайн можно было наблюдать более чем в 70 точках подключения.