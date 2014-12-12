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Posted 12 декабря 2014, 05:39

Published 12 декабря 2014, 05:39

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Герман Греф провел прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк

Герман Греф провел прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк

12 декабря 2014, 05:39
Фото: Properm.ru.
К началу прямой линии Герману Грефу было задано более 2 500 вопросов по электронной почте, телефону горячей линии, SMS и в Твиттере – рекордное число за пятилетнюю историю мероприятия.

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф провел традиционную прямую линию с сотрудниками Группы Сбербанк. В этом году мероприятие, которое получило название «Открытый диалог», прошло в Корпоративном университете Сбербанка.

К началу прямой линии Герману Грефу было задано более 2 500 вопросов по электронной почте, телефону горячей линии, SMS и в Твиттере – рекордное число за пятилетнюю историю мероприятия. Еще порядка 1 700 вопросов от сотрудников Группы Сбербанк поступило в течение прямой линии.

К трансляции из Корпоративного университета подключились 16 территориальных банков, дочерние банки в Европе, Турции и странах СНГ, а также дочерние и зависимые общества Сбербанка. Прямая линия транслировалась на русском и английском языках. Мероприятие длилось около четырех часов.

В Западно-Уральском банке за ходом прямой линии наблюдало более 1600 сотрудников банка. На территориях присутствия банка – в Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике за линией в режиме онлайн можно было наблюдать более чем в 70 точках подключения.

«В числе приоритетных задач Сбербанка на 2015 год – резкое повышение эффективности, личная ответственность руководителей за качество активов, фокус на привлечение средств, качество клиентского сервиса, развитие сотрудников через наставничество, развитие корпоративной культуры, – отметил Герман Греф. – Создание общей корпоративной культуры – самое сложное в нашей работе. От того, как мы с этим справимся, зависит, насколько успешными мы будем».

Прямая линия Германа Грефа с сотрудниками Сбербанка проходит ежегодно, начиная с 2010 года.

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