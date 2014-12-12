«Ходячих мертвецов» покажут на большом экране

Posted 12 декабря 2014, 10:12
Published 12 декабря 2014, 10:12
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
«Ходячие мертвецы» — это история выживания людей после зомби-апокалипсиса. Сериал пользуется огромной популярностью в мире и имеет большую армию самых преданных поклонников. Показ первых эпизодов на большом экране приурочен к премьере 5 сезона, следующие серии которого выйдут только в феврале 2015 года.
Перед началом показа, пройдет увлекательный интерактив со зрителями. Каждый желающий сможет проверить себя на знание любимого сериала и принять участие в викторине и выиграть приятные подарки от телеком-оператора «Дом.ru» и телеканала FOX HD. На площадке будут присутствовать «настоящие ходячие мертвецы» с которыми можно будет сфотографироваться, а все желающие смогут на время сами перевоплотиться в зомби с помощью профессионального аквагрима.
Чтобы получить билет на специальный показ необходимо принять участие в розыгрыше в паблике «Пермь Активная», в эфире «Европы Плюс» в программе Киноблог или на сайте радиостанции. Последние новости о мероприятии можно отслеживать на сайте официального информационного партнера показа портала «ProPerm.ru» в разделе Афиша.
Подобные тематические мероприятия являются редкостью для нашего города. Телеканал FOX HD дал разрешение на трансляцию сериала только 4 городам России, в том числе и Перми. FOX HD — это канал с мировым именем и исключительно качественным контентом. В портфолио телеканала входят сериалы всех жанров, пользующиеся огромной популярностью во всем мире, среди них «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Декстер», «Клиника», «Два с половиной человека». Новые серии этих сериалов можно смотреть на телеканале FOX HD уже через несколько часов после премьеры в США.