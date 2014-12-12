«Ходячих мертвецов» покажут на большом экране

Подобные тематические мероприятия являются редкостью для нашего города. Телеканал FOX HD дал разрешение на трансляцию сериала только 4 городам России, в том числе и Перми. FOX HD — это канал с мировым именем и исключительно качественным контентом. В портфолио телеканала входят сериалы всех жанров, пользующиеся огромной популярностью во всем мире, среди них «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Декстер», «Клиника», «Два с половиной человека». Новые серии этих сериалов можно смотреть на телеканале FOX HD уже через несколько часов после премьеры в США.