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Posted 12 декабря 2014, 10:12

Published 12 декабря 2014, 10:12

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

«Ходячих мертвецов» покажут на большом экране

12 декабря 2014, 10:12
17 декабря в 19.00 в кинотеатре «Киномакс» в ТРК «Столица» пройдет яркое событие зимы: трансляция культового сериала «Ходячие мертвецы» на большом экране. Кинопоказ первых эпизодов 5 сезона организует телеком-оператор «Дом.ru» и телеканал FOX HD, при информационной поддержке портала ProPerm.ru.

«Ходячие мертвецы» — это история выживания людей после зомби-апокалипсиса. Сериал пользуется огромной популярностью в мире и имеет большую армию самых преданных поклонников. Показ первых эпизодов на большом экране приурочен к премьере 5 сезона, следующие серии которого выйдут только в феврале 2015 года.

Перед началом показа, пройдет увлекательный интерактив со зрителями. Каждый желающий сможет проверить себя на знание любимого сериала и принять участие в викторине и выиграть приятные подарки от телеком-оператора «Дом.ru» и телеканала FOX HD. На площадке будут присутствовать «настоящие ходячие мертвецы» с которыми можно будет сфотографироваться, а все желающие смогут на время сами перевоплотиться в зомби с помощью профессионального аквагрима.

Чтобы получить билет на специальный показ необходимо принять участие в розыгрыше в паблике «Пермь Активная», в эфире «Европы Плюс» в программе Киноблог или на сайте радиостанции. Последние новости о мероприятии можно отслеживать на сайте официального информационного партнера показа портала «ProPerm.ru» в разделе Афиша.

Подобные тематические мероприятия являются редкостью для нашего города. Телеканал FOX HD дал разрешение на трансляцию сериала только 4 городам России, в том числе и Перми. FOX HD — это канал с мировым именем и исключительно качественным контентом. В портфолио телеканала входят сериалы всех жанров, пользующиеся огромной популярностью во всем мире, среди них «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Декстер», «Клиника», «Два с половиной человека». Новые серии этих сериалов можно смотреть на телеканале FOX HD уже через несколько часов после премьеры в США.

#Новости партнеров#Дом.ру-нк#Ходячие мертвецы
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