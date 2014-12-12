Комиссия минздрава в «нашумевших» больницах Кудымкара: «упущения не фатальны»

Как отмечают жители и персонал ЦРБ, некоторые населенные пункты не имеют регулярного транспортного сообщения с селами, где есть лечебные учреждения. Людям приходится добираться на автобусах и «попутках», но часто они просто отказываются от посещения врача. Администрация ЦРБ организует выезды фельдшеров и врачей в отдаленные деревни, но в связи с нехваткой специалистов это происходит редко.