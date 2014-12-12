Комиссия минздрава в «нашумевших» больницах Кудымкара: «упущения не фатальны»

Posted 12 декабря 2014, 05:18
Published 12 декабря 2014, 05:18
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В лечебно-профилактических учреждениях Коми-Пермяцкого округа продолжается проверка оказания медицинской помощи. Межведомственная комиссия побывала в нескольких подразделениях, входящих в структуру ГБУЗ ПК «Кудымкарская центральная районная больница».
Как сообщает минздрав Пермского края, радиус обслуживания ЦРБ составляет более 100 км, 275 населенных пунктов, 24 тыс. жителей. В структуру входят районная поликлиника в Кудымкаре, Белоевская, Верх-Иньвенская, Ошибская участковые больницы, пять сельских врачебных амбулаторий, 36 фельдшерско-акушерских пунктов, три пункта скорой медицинской помощи.
Как отмечают жители и персонал ЦРБ, некоторые населенные пункты не имеют регулярного транспортного сообщения с селами, где есть лечебные учреждения. Людям приходится добираться на автобусах и «попутках», но часто они просто отказываются от посещения врача. Администрация ЦРБ организует выезды фельдшеров и врачей в отдаленные деревни, но в связи с нехваткой специалистов это происходит редко.
Посетив поликлинику Кудымкарской ЦРБ, стационар в селах Белоево, Верх-Иньва эксперты высказали свои замечания, которые в основном, касаются организации медпомощи и информирования населения о его правах на ее получение. Отмечен ряд необоснованных госпитализаций во взрослые круглосуточные стационары пациентов, которым необходим только дневной стационар или лечение по другому профилю. Члены комиссии также указали на недостаточную работу администрации ЦРБ по проведению диспансеризации населения, на факты нарушения стандартов и порядков оказания медицинской помощи в учреждениях Кудымкарского района.
Эксперты подчеркнули, что отмеченные в Кудымкарской больнице упущения «не фатальны и носят поправимый характер». Каждый из специалистов, участвовавших в проверке, изложит свои выводы и предложения для исправления ситуации.
Напомним, 29 ноября в Кудымкаре прошел митинг «За достойную медицину», в котором приняли участие несколько десятков жителей города, а также краевые и столичные журналисты. Все они уверены, что их близкие умерли из-за некачественной работы местных врачей. Организаторы митинга утверждают, что за три последних года в родильном отделении Кудымкарской больницы умерли 22 младенца. Одна из семей, столкнувшаяся с трагедией, рассказала корреспонденту Properm.ru свою историю.
24 ноября в город прибыла делегация из Перми, в состав которой вошли министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, руководитель администрации губернатора Алексей Фролов, представители «Лиги пациентов», общественного совета Перми. «Отговорить митинговать» не получилось.
Сейчас в Коми-Пермяцком округе идет комплексная проверка лечебно-профилактических учреждений. Пока эксперты не обнаружили никаких серьезных проблем и сообщили, что «все проблемы — типичны».