ПХГ перенесла выставку об исламе из-за возражения РПЦ

— По независящим от нас причинам время и место открытия выставки изменено. Спасибо Ростиславу Шабалину, принимающему проект в Муниципальном выставочном зале в конце декабря. С выставочным залом у нас уже складывается «традиция». О времени открытия и работы выставки будет объявлено дополнительно, — говорится в объявлении на сайте ПХГ.