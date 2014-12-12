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Posted 12 декабря 2014, 10:06

Published 12 декабря 2014, 10:06

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

ПХГ перенесла выставку об исламе из-за возражения РПЦ

ПХГ перенесла выставку об исламе из-за возражения РПЦ

12 декабря 2014, 10:06
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Галерея
Позицию пермской епархии поддержали чиновники.

В декабре в одном из залов Пермской художественной галереи должна была открыться выставка «Корана вязью сотканы мотивы», которая впоследствии была перенесена в муниципальный выставочный зал.

— По независящим от нас причинам время и место открытия выставки изменено. Спасибо Ростиславу Шабалину, принимающему проект в Муниципальном выставочном зале в конце декабря. С выставочным залом у нас уже складывается «традиция». О времени открытия и работы выставки будет объявлено дополнительно, — говорится в объявлении на сайте ПХГ.

Как пишет «Ъ», против выставки в помещении Свято-Преображенского кафедрального собора, где пока еще располагается Пермская художественная галерея, выступили чиновники краевой администрации вместе с Пермской епархией РПЦ.

— У нас достаточно толерантная религия, но представляете — Коран лежал бы в нашем храме на всеобщем обозрении аж до 25 февраля! Мало ли что может случиться за это время… — сказал «Ъ» источник в Пермской епархии.

Директор галереи Юлия Тавризян пояснила изданию, что выставка организована с целью реализации майских указов президента Путина и направлена на знакомство с фондами федеральных музеев. Передвижная выставка Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) должна была представить публике фонд «Ислам». Экспозиции представлены предметами культа, графикой, живописью, произведениями декоративно-прикладного искусства различных стран. Основная часть экспонатов датируется ХVIII–ХХI вв.

Стоит отметить, галерея не первый раз корректирует планы из-за того, что собственник помещения — РПЦ — заявляет о своей позиции. «Я полагаю, что это с точки зрения целесообразности и отношения ко всем сторонам наиболее взвешенное решение», — сообщил «Ъ» министр культуры Игорь Гладнев.

#Общество#Галерея#Рпц
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