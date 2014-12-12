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Posted 12 декабря 2014, 06:52

Published 12 декабря 2014, 06:52

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Суд Кудымкара признал, что городские власти незаконно отказались согласовать митинг

Суд Кудымкара признал, что городские власти незаконно отказались согласовать митинг

12 декабря 2014, 06:52
Фото: Properm.ru.
Теперь организаторы митинга планируют добиться возбуждения уголовного дела.

Вчера, 11 декабря, городской суд Кудымкара признал незаконными действия администрации города, которая отказалась согласовывать митинг «За достойную медицину». Об этом на своей странице в Facebook написала один из организаторов митинга и главный редактор газеты «Парма новости» Яна Яновская.

Яна Яновская :— Со всеми, кто знает о митинге в Кудымкаре делюсь радостью: сегодня городской суд признал незаконными действия администрации!!! Ура. У нас новая, пусть и маленькая, но победа!!! <...> Почему маленькая — потому что за препятствование проведению публичного мероприятия с использованием служебного положения предусмотрена уголовная ответственность (ст. 149 УК). И мы будем добиваться возбуждения уголовного дела. То, что действия (бездействия) администрации в городском суде признали незаконными — это большой плюс. Еще до решения суда городской прокурор тоже предписание главе администрации выдал, что они незаконно не согласовывают уведомление о проведении митинга. Впереди еще много работы: и рассмотрение административных протоколов в мировом суде, и заявление в прокуратуру.

Напомним, митинг «За достойную медицину» прошел в Кудымкаре 29 ноября.За день до проведения митинга стало известно, что администрация Кудымкара не санкционировала акцию, хотя по законодательству организаторов следовало уведомить об этом за три дня. Несмотря на запрет, сторонники достойной медицины все равно вышлина улицы.

После проведения митинга был задержан и вскоре отпущен его ведущий, актер Кудымкарского драматического театра им. Горького Альберт Макаров. В отношении организаторов митинга был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 20.2 КоАП РФ» «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

#Регион#Кудымкар
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