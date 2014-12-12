Суд Кудымкара признал, что городские власти незаконно отказались согласовать митинг

Напомним, митинг «За достойную медицину» прошел в Кудымкаре 29 ноября.За день до проведения митинга стало известно, что администрация Кудымкара не санкционировала акцию, хотя по законодательству организаторов следовало уведомить об этом за три дня. Несмотря на запрет, сторонники достойной медицины все равно вышлина улицы.