Суд Кудымкара признал, что городские власти незаконно отказались согласовать митинг

Posted 12 декабря 2014, 06:52
Published 12 декабря 2014, 06:52
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Вчера, 11 декабря, городской суд Кудымкара признал незаконными действия администрации города, которая отказалась согласовывать митинг «За достойную медицину». Об этом на своей странице в Facebook написала один из организаторов митинга и главный редактор газеты «Парма новости» Яна Яновская.
Напомним, митинг «За достойную медицину» прошел в Кудымкаре 29 ноября.За день до проведения митинга стало известно, что администрация Кудымкара не санкционировала акцию, хотя по законодательству организаторов следовало уведомить об этом за три дня. Несмотря на запрет, сторонники достойной медицины все равно вышлина улицы.
После проведения митинга был задержан и вскоре отпущен его ведущий, актер Кудымкарского драматического театра им. Горького Альберт Макаров. В отношении организаторов митинга был составлен протокол об административном правонарушении (ст. 20.2 КоАП РФ» «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).