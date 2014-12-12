В интернет-банке УБРиР теперь можно работать с картами любых банков

Posted 12 декабря 2014, 10:32
Published 12 декабря 2014, 10:32
Modified 9 декабря 2024, 16:34
Updated 9 декабря 2024, 16:34
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) расширяет функционал каналов дистанционного обслуживания для физических лиц. Сейчас клиенты УБРиР, у которых есть карты других банков, могут «привязать» их к интернет–банку для оплаты услуг, погашения кредитов и пополнения вкладов в УБРиР.
Сценарий по «привязке» карт для пользователей очень простой: в разделе «Карты» необходимо кликнуть по ссылке «Привязать карту». В открывшейся форме, которая выглядит как обычная карта, нужно указать срок действия, а также имя владельца. На оборотной стороне следует вписать секретный код безопасности CVV2.
По «привязываемой» карте в стороннем банке будет сформирована операция резервирования средств на небольшую сумму (до 10 рублей). После подтверждения этой суммы в интернет-банке УБРиР карта будет доступна для использования.
«В первую очередь, функция по «привязке» карт сторонних банков — дополнительные возможности для наших клиентов. Например, заемщику не нужно снимать наличные в чужом банке, чтобы, например, заплатить по кредиту в УБРиР, он это может сделать совершенно комфортно и быстро, воспользовавшись нашим интернет-банком. Если раньше человек совершал операции по всем своим картам, используя разные инструменты дистанционного обслуживания, то теперь всё можно делать в одном месте», — говорит начальник управления банковских карт УБРиР Алексей Пискунов.
Особенно актуальна эта услуга будет для клиентов банка из тех регионов, в которых банкоматная сеть недостаточно развита. К примеру, раньше для погашения кредита нужно было использовать платежные терминалы посредников — в этом случае банк не мог гарантировать скорость поступления средств на счет. Подключение карты стороннего банка к интернет-банку УБРиР поможет избежать просрочек по кредитам и начисления пени.
«Теперь интернет-банк УБРиР является неким «интегратором» карт разных банков. Поскольку многие сотрудники предприятий не выбирают банк для обслуживания, за них это делает работодатель в рамках зарплатного проекта, мы предоставляем им возможность распоряжаться своими финансами при помощи простого и удобного сервиса», — рассказал руководитель дирекции клиентского развития интернет-продаж УБРиР Антон Огородников.
Услуга по привязке карт сторонних банков бесплатная, комиссии взимаются только за совершенные операции по действующим тарифам переводов между картами.