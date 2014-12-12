В интернет-банке УБРиР теперь можно работать с картами любых банков

«В первую очередь, функция по «привязке» карт сторонних банков — дополнительные возможности для наших клиентов. Например, заемщику не нужно снимать наличные в чужом банке, чтобы, например, заплатить по кредиту в УБРиР, он это может сделать совершенно комфортно и быстро, воспользовавшись нашим интернет-банком. Если раньше человек совершал операции по всем своим картам, используя разные инструменты дистанционного обслуживания, то теперь всё можно делать в одном месте», — говорит начальник управления банковских карт УБРиР Алексей Пискунов.