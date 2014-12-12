В Перми пациентам начали сообщать, во сколько обошлось их лечение государству

Posted 12 декабря 2014, 04:46
Published 12 декабря 2014, 04:46
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В Перми начали сообщать пациентам сколько государство потратило на лечение. Первой больницей, предоставляющей справку со стоимостью оказанных медицинских услуг, стала ГКБ №4. В декабре уточнять затраты на лечение пермяков будут шесть учреждений. Среди них стационары, поликлиники, районные больницы. Остальные государственные медицинские организации Пермского края подключатся к новой системе с 1 января 2015 года.
Минздрав Пермского края сообщает, что 4 декабря был издан приказ «Об утверждении Порядка информирования застрахованных лиц о стоимости оказанной им медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Пермского края».
Справки будут выдаваться при оказании помощи в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара и в амбулаторно-поликлинических условиях. Получить ее может застрахованное лицо или его законный представитель.
Внедрить в систему ОМС формы индивидуального информирования застрахованных лиц поручил Владимир Путин 25 июля 2014 года.
По данным на 11 декабря, в ГКБ №4 выдано несколько справок о стоимости лечения. Например, лечение острого инфаркта у пациента обошлось государству в 77 тыс. рублей, ишемического инсульта — 45 тыс. рублей, стоимость оказания стационарной медицинской помощи при стенозе сонной артерии — 72 тыс. рублей, установка коронарного стента при инфаркте миокарда — 159 тыс. рублей, протезирование тазобедренного сустава — 107,5 тыс. рублей.