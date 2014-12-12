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Posted 12 декабря 2014, 04:46

Published 12 декабря 2014, 04:46

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми пациентам начали сообщать, во сколько обошлось их лечение государству

В Перми пациентам начали сообщать, во сколько обошлось их лечение государству

12 декабря 2014, 04:46
Фото: Properm.ru.
По мнению главврача ГКБ № 4, выданные справки с указанием затрат на лечение станут пациентам поводом задуматься.

В Перми начали сообщать пациентам сколько государство потратило на лечение. Первой больницей, предоставляющей справку со стоимостью оказанных медицинских услуг, стала ГКБ №4. В декабре уточнять затраты на лечение пермяков будут шесть учреждений. Среди них стационары, поликлиники, районные больницы. Остальные государственные медицинские организации Пермского края подключатся к новой системе с 1 января 2015 года.

Андрей Ронзин, главный врач ГАУЗ ПК «ГКБ № 4»:— Теперь наши пациенты знают, в какую сумму системе обязательного медицинского страхования обходится их лечение, за которое лично они не заплатили ни копейки. Пусть обозначенные в справках цифры станут для наших земляков поводом задуматься и более бережно относиться к своему здоровью.

Минздрав Пермского края сообщает, что 4 декабря был издан приказ «Об утверждении Порядка информирования застрахованных лиц о стоимости оказанной им медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования Пермского края».

Справки будут выдаваться при оказании помощи в условиях круглосуточного стационара, дневного стационара и в амбулаторно-поликлинических условиях. Получить ее может застрахованное лицо или его законный представитель.

Внедрить в систему ОМС формы индивидуального информирования застрахованных лиц поручил Владимир Путин 25 июля 2014 года.

По данным на 11 декабря, в ГКБ №4 выдано несколько справок о стоимости лечения. Например, лечение острого инфаркта у пациента обошлось государству в 77 тыс. рублей, ишемического инсульта — 45 тыс. рублей, стоимость оказания стационарной медицинской помощи при стенозе сонной артерии — 72 тыс. рублей, установка коронарного стента при инфаркте миокарда — 159 тыс. рублей, протезирование тазобедренного сустава — 107,5 тыс. рублей.

#Здоровье#Больница
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