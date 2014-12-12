В Перми пациентам начали сообщать, во сколько обошлось их лечение государству

В Перми начали сообщать пациентам сколько государство потратило на лечение. Первой больницей, предоставляющей справку со стоимостью оказанных медицинских услуг, стала ГКБ №4. В декабре уточнять затраты на лечение пермяков будут шесть учреждений. Среди них стационары, поликлиники, районные больницы. Остальные государственные медицинские организации Пермского края подключатся к новой системе с 1 января 2015 года.