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Posted 12 декабря 2014, 13:08

Published 12 декабря 2014, 13:08

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми вновь начали продавать люксовые автомобили Infiniti

В Перми вновь начали продавать люксовые автомобили Infiniti

12 декабря 2014, 13:08
Фото: Properm.ru.
Новым официальным дилером стала компания «Восток Моторс Премиум».

В Перми вновь открылся автоцентр Infiniti на шоссе Космонавтов, 316в. Официальным дилером является «Восток Моторс Премиум», который также является официальным дилером Mazda. Об этом пишет интернет-газета «Текст».

Как ранее сообщал портал Properm.ru, техническое открытие автоцентра японского премиального бренда было запланировано на декабрь этого года, а официальное — на январь 2015 года.

Раньше продажей люксовых автомобилей Infiniti занималась компания «УралАвтоИмпорт», но в прошлом году она отказалась от дилерства, определив для себя более перспективные бренды.

В последние несколько месяцев пермские автодилеры открывают новые автоцентры как дорогих автомобилей, так и массовых. Недавно открылся второй салон Mersedes, автоцентры Alfa Romeo и Chrysler и др. Строить их компании начинали еще около двух лет назад, когда продажи автомобилей еще росли, а не падали, как сейчас.

#Авто
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