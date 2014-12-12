В Перми вновь начали продавать люксовые автомобили Infiniti

Posted 12 декабря 2014, 13:08
Published 12 декабря 2014, 13:08
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В Перми вновь открылся автоцентр Infiniti на шоссе Космонавтов, 316в. Официальным дилером является «Восток Моторс Премиум», который также является официальным дилером Mazda. Об этом пишет интернет-газета «Текст».
Как ранее сообщал портал Properm.ru, техническое открытие автоцентра японского премиального бренда было запланировано на декабрь этого года, а официальное — на январь 2015 года.
Раньше продажей люксовых автомобилей Infiniti занималась компания «УралАвтоИмпорт», но в прошлом году она отказалась от дилерства, определив для себя более перспективные бренды.
В последние несколько месяцев пермские автодилеры открывают новые автоцентры как дорогих автомобилей, так и массовых. Недавно открылся второй салон Mersedes, автоцентры Alfa Romeo и Chrysler и др. Строить их компании начинали еще около двух лет назад, когда продажи автомобилей еще росли, а не падали, как сейчас.