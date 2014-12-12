В Перми вновь начали продавать люксовые автомобили Infiniti

В последние несколько месяцев пермские автодилеры открывают новые автоцентры как дорогих автомобилей, так и массовых. Недавно открылся второй салон Mersedes, автоцентры Alfa Romeo и Chrysler и др. Строить их компании начинали еще около двух лет назад, когда продажи автомобилей еще росли, а не падали, как сейчас.