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Posted 12 декабря 2014, 04:07

Published 12 декабря 2014, 04:07

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Вслед за тренером. Пост гендиректора «Амкара» покидает Виктор Засульский

Вслед за тренером. Пост гендиректора «Амкара» покидает Виктор Засульский

12 декабря 2014, 04:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Тем не менее Засульский останется в клубе - ему предложена должность спортивного директора.

В ближайшее время покинет свой пост генеральный директор ФК «Амкар» Виктор Засульский, сообщает «Ъ». Причиной для смены топ-менеджера стала плохая координация работы с тренерским штабом.

«Гендиректор — это главный администратор команды, а команда плохо играет. Значит, не отлажены внутренние процессы: моральное состояние команды, быт — все это слагаемые успеха и этим занимается гендиректор, он первое лицо. А нынешний руководитель все "слил" на главного тренера», — приводит издание слова одного из членов правления клуба.

Однако, отставка Засульского не означает, что он покинет клуб. Ему предложили пост спортивного директора клуба и он, по информации издания, согласился.

Напомним, 9 декабря, стало известно о том, что правление ФК «Амкар» приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером клуба Славолюбом Муслиным. Причиной для этого стало невыполнение Муслиным задачи, поставленной на сезон.

#Спорт#Амкар
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