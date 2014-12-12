Вслед за тренером. Пост гендиректора «Амкара» покидает Виктор Засульский

Posted 12 декабря 2014, 04:07
Published 12 декабря 2014, 04:07
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В ближайшее время покинет свой пост генеральный директор ФК «Амкар» Виктор Засульский, сообщает «Ъ». Причиной для смены топ-менеджера стала плохая координация работы с тренерским штабом.
«Гендиректор — это главный администратор команды, а команда плохо играет. Значит, не отлажены внутренние процессы: моральное состояние команды, быт — все это слагаемые успеха и этим занимается гендиректор, он первое лицо. А нынешний руководитель все "слил" на главного тренера», — приводит издание слова одного из членов правления клуба.
Однако, отставка Засульского не означает, что он покинет клуб. Ему предложили пост спортивного директора клуба и он, по информации издания, согласился.
Напомним, 9 декабря, стало известно о том, что правление ФК «Амкар» приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером клуба Славолюбом Муслиным. Причиной для этого стало невыполнение Муслиным задачи, поставленной на сезон.