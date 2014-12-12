Вслед за тренером. Пост гендиректора «Амкара» покидает Виктор Засульский

«Гендиректор — это главный администратор команды, а команда плохо играет. Значит, не отлажены внутренние процессы: моральное состояние команды, быт — все это слагаемые успеха и этим занимается гендиректор, он первое лицо. А нынешний руководитель все "слил" на главного тренера», — приводит издание слова одного из членов правления клуба.