16-летняя девушка из Кудымкара воткнула нож в молодого человека

По данным следствия, ночью 10 декабря 2014 девушка во время ссоры ударила своего близкого знакомого ножом в область груди. От полученной травмы 20-летний молодой человек скончался на месте происшествия. Причиной ссоры стала ревность юноши по отношению к девушке. И погибший, и подозреваемая проходили обучение в техникумах города Кудымкара.