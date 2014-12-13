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Posted 13 декабря 2014, 05:44

Published 13 декабря 2014, 05:44

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

16-летняя девушка из Кудымкара воткнула нож в молодого человека

16-летняя девушка из Кудымкара воткнула нож в молодого человека

13 декабря 2014, 05:44
Фото: Properm.ru.
20-летний ревнивец скончался на месте.

В городе Кудымкар Пермского края 16-летняя девушка подозревается в убийстве молодого человека. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 10 декабря 2014 девушка во время ссоры ударила своего близкого знакомого ножом в область груди. От полученной травмы 20-летний молодой человек скончался на месте происшествия. Причиной ссоры стала ревность юноши по отношению к девушке. И погибший, и подозреваемая проходили обучение в техникумах города Кудымкара.

В отношении несовершеннолетней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Ревность
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