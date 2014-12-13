16-летняя девушка из Кудымкара воткнула нож в молодого человека

Posted 13 декабря 2014, 05:44
Published 13 декабря 2014, 05:44
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В городе Кудымкар Пермского края 16-летняя девушка подозревается в убийстве молодого человека. В ее отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного РФ (убийство).
По данным следствия, ночью 10 декабря 2014 девушка во время ссоры ударила своего близкого знакомого ножом в область груди. От полученной травмы 20-летний молодой человек скончался на месте происшествия. Причиной ссоры стала ревность юноши по отношению к девушке. И погибший, и подозреваемая проходили обучение в техникумах города Кудымкара.
В отношении несовершеннолетней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Следственное управление СКР по Пермскому краю.