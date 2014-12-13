Григорьев-Апполонов своими руками помогал доделывать ремонт в пермском клубе

Внутри в первый час после открытия играла клубная музыка, затем гостям показали костюмированное лазерное шоу. Через 2 часа после открытия на сцене появился Андрей Григорьев-Аполлонов, который поделился с гостями своим удивлением по поводу того, что клуб оказался не готов к открытию. Музыкант рассказал, как сам помогал доделывать ремонт, чтобы не переносить сроки открытия заведения.