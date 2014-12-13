Григорьев-Апполонов своими руками помогал доделывать ремонт в пермском клубе

Posted 13 декабря 2014, 12:00
Published 13 декабря 2014, 12:00
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Открытие ночного клуба «Appolonov Bar» началось 11 декабря в 23.00. Учредитель заведения — участник группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов. Новое заведение на улице Сибирская, находится в здании бывшего клуба «Ветер».
Желающие посмотреть на поп-звезду стали собираться на ул. Сибирская задолго до открытия бара, но в помещение никого не пускали. Оказалось, что пройти может только тот, у кого есть vip-приглашение. Таких набралось всего 300 человек.
«Мы слышали рекламу по радио и видели в интернете информацию, что пройти могут все желающие, и при этом бесплатно» — возмутились фанаты Григорьева-Апполонова. Сотрудники администрации клуба в ответ объяснили, что если останутся свободные места, начнут пускать тех, кто пришел без приглашений.
Внутри в первый час после открытия играла клубная музыка, затем гостям показали костюмированное лазерное шоу. Через 2 часа после открытия на сцене появился Андрей Григорьев-Аполлонов, который поделился с гостями своим удивлением по поводу того, что клуб оказался не готов к открытию. Музыкант рассказал, как сам помогал доделывать ремонт, чтобы не переносить сроки открытия заведения.
Затем на сцену вышли остальные участники группы «Иванушки Inernational» Кирилл Андреев и Кирилл Турмченко. Около часа «Иванушки Inernational» пели песни из разных альбомов группы — «кукла», «колечко», «снегири», «реви-реви», «девчонка-девченочка», «тучи» и пр.
Новый солист Кирилл Турмченко, который всего год в составе группы, спел несколько песен на сцене один.