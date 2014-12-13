Потерявший управление трамвай в Перми боднул два автобуса

«По Пушкина он столкнулся с одним из автобусов — задел его по касательной, — рассказывают в правоохранительных органах. — Никто не пострадал, у автобуса механические повреждения. После этого трамвай выехал на перекресток Борчанинова и Екатерининской, где произошло второе ДТП. Пострадал один из пассажиров — ударился головой. Но его даже не госпитализировали. Трамвай после этого проехал до перекрестка Петропавловская-Хохрякова».