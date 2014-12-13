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Posted 13 декабря 2014, 08:36

Published 13 декабря 2014, 08:36

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Потерявший управление трамвай в Перми боднул два автобуса

Потерявший управление трамвай в Перми боднул два автобуса

13 декабря 2014, 08:36
Фото: Properm.ru.
Первое ДТП произошло на улице Пушкина, автобус отделался механическими повреждениями. Второе на пересечении Борчанинова и Екатерининской.

Потерявший сегодня утром управление трамвай задел два автобуса. Подробности Properm.ru сообщили в Главном управлении МВД России по Пермскому краю.

«По Пушкина он столкнулся с одним из автобусов — задел его по касательной, — рассказывают в правоохранительных органах. — Никто не пострадал, у автобуса механические повреждения. После этого трамвай выехал на перекресток Борчанинова и Екатерининской, где произошло второе ДТП. Пострадал один из пассажиров — ударился головой. Но его даже не госпитализировали. Трамвай после этого проехал до перекрестка Петропавловская-Хохрякова».

Сейчас сотрудники ГИБДД опрашивают пассажиров автобусов и трамваев, водителей и вагоновожатых, выясняют обстоятельства произошедшего.

Отметим, по словам гендиректора «Пермгорэлектротранса» Александра Филиппова, у трамвая отключилось электричество. Но вместо того, чтобы ждать прибытия техпомощи, вагоновожатая вывела из строя все четыре рельсовых тормоза.

#Происшествия#Трамвай
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