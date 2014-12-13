Причины ДТП с трамваем на Борчанинова: «Опять человеческий фактор»

Posted 13 декабря 2014, 08:21
Published 13 декабря 2014, 08:21
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Генеральный директор «Пермгорэлектротранса» Александр Филиппов на своей странице в Facebook прокомментировалутреннюю аварию с участием трамвая, отметив, что ДТП не обошлось без человеческого фактора.
«В 8 утра разбудил диспетчер с информацией о том, что с ост. Динамо до ост. Хохрякова трамвай проехал без тормозов, по пути зацепив два автобуса. Водитель сообщила о неисправности, после чего связь с ней пропала. Вышла она на связь уже будучи на Хохрякова», — описывает аварию Филиппов.
«К сожалению, не выполняются абсолютно прописные истины о том, что нужно беспрекословно выполнять инструкции. К счастью, обошлось без серьезных пострадавших», — сетует гендиректор предприятия.
Более подробная информация появится после подведения окончательных итогов служебного расследования.
Как уточнили в ГУ МВД РФ по Пермкому краю, первое ДТП с участием трамвая произошло на улице Пушкина после того, как у него отключилось электропитание. Трамвай по касательной задел автобус.