Причины ДТП с трамваем на Борчанинова: «Опять человеческий фактор»

«В 8 утра разбудил диспетчер с информацией о том, что с ост. Динамо до ост. Хохрякова трамвай проехал без тормозов, по пути зацепив два автобуса. Водитель сообщила о неисправности, после чего связь с ней пропала. Вышла она на связь уже будучи на Хохрякова», — описывает аварию Филиппов.