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Posted 13 декабря 2014, 08:21

Published 13 декабря 2014, 08:21

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

Причины ДТП с трамваем на Борчанинова: «Опять человеческий фактор»

Причины ДТП с трамваем на Борчанинова: «Опять человеческий фактор»

13 декабря 2014, 08:21
Фото: Properm.ru.
По словам гендиректора «Пермгорэлектротранса» Александра Филиппова, у трамвая отключилось электричество. Но вместо того, чтобы ждать прибытия техпомощи, вагоновожатая вывела из строя все четыре рельсовых тормоза.

Генеральный директор «Пермгорэлектротранса» Александр Филиппов на своей странице в Facebook прокомментировалутреннюю аварию с участием трамвая, отметив, что ДТП не обошлось без человеческого фактора.

«В 8 утра разбудил диспетчер с информацией о том, что с ост. Динамо до ост. Хохрякова трамвай проехал без тормозов, по пути зацепив два автобуса. Водитель сообщила о неисправности, после чего связь с ней пропала. Вышла она на связь уже будучи на Хохрякова», — описывает аварию Филиппов.

Александр Филиппов:Экстренно собрали комиссию по расследованию причин аварии. Есть уже предварительные результаты. Тормозная система находится в работоспособном состоянии. Аккумулятор заряжен и исправен. В соответствии с инструкцией при появлении неисправности водитель должна ждать прибытия техпомощи и ей запрещено трогаться с места. Тормозная система трамвая имеет несколько степеней «защиты от дурака». Даже когда совсем нет электричества ни от сети, ни от аккумулятора — работает механический рельсовый тормоз, который не дает вагону сдвинуться с места. Вывести его из строя можно только открутив самостоятельно несколько гаек при помощи ключа. Непонятно с какой целью водитель вместо того, чтобы ждать прибытия техпомощи, вывела из строя все четыре рельсовых тормоза, после чего начала движение. Далее факт: вагон потерял управление.

«К сожалению, не выполняются абсолютно прописные истины о том, что нужно беспрекословно выполнять инструкции. К счастью, обошлось без серьезных пострадавших», — сетует гендиректор предприятия.

Более подробная информация появится после подведения окончательных итогов служебного расследования.

Как уточнили в ГУ МВД РФ по Пермкому краю, первое ДТП с участием трамвая произошло на улице Пушкина после того, как у него отключилось электропитание. Трамвай по касательной задел автобус.

#Происшествия#Трамвай
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