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Posted 13 декабря 2014, 04:40

Published 13 декабря 2014, 04:40

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

В Перми 13 декабря на улице Пермской откроется Канцелярия Деда Мороза

В Перми 13 декабря на улице Пермской откроется Канцелярия Деда Мороза

13 декабря 2014, 04:40
Фото: Properm.ru.
Работать она будет до 14 января. Всё это время пермяки смогут поучаствовать в различных мероприятиях.

С 13 декабря по 14 января на улице Пермской пройдет большое новогоднее действие «Канцелярия Деда Мороза». Весь этот месяц пермяки смогут поучаствовать в различных мастер-классах и выбрать необычной подарок к Новому году.

Сегодня, 13 декабря, в 12:00 начнется торжественное открытие «канцелярии», которое продлится до 15:00. Организаторами выступают «Гильдия мастеров Урала», «Центральный выставочный зал», «Ремесленный двор» и «Чир Ковка».

Встречать гостей «канцелярии» будут новогодняя кованая елка с игрушками, изготовленными мастерами в разных техниках, а также с золотыми орехами- предсказаниями.

«Во время праздничного открытия «Канцелярии Деда Мороза» друг за другом пройдет множество мастер-классов. Например, по художественной ковке, авторской сборке украшений из натурального камня, обработке природного камня и изготовлению мини-скульптур и бусин для украшений», — рассказывают в «Гильдии мастеров Урала».

В ходе мастер-классов зрители узнают о традициях предков и примут участие в изготовлении ремесленных изделий, которые смогут забрать на память. Желающие смогут заказать оригинальный кованый подарок по собственным эскизам или приобрести уже готовое изделие.

Кроме того, пермяков ждет угощение блюдом «кузнечной кухни» (гречневой кашей с мясом) из «кузнечного дракона», а также горячий чай из настоящего самовара, на угощение — баранки и конфеты.

#Общество
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