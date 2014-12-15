«Дочка» «Ашатли» задолжала в пенсионный фонд и налоговую более 6 млн рублей

Posted 15 декабря 2014, 11:18
Published 15 декабря 2014, 11:18
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В декабре 2014 года судебным приставам удалось взыскать 400 тыс. рублей с ООО «Шляпники», которое является одним из предприятий агрохолдинга «Ашатли». Деньги пошли на погашение долгов по заработной плате — средства перечислены в пользу 41 рабочего, сообщает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.
Сейчас, по информации пресс-службы УФССП по Пермскому краю, сейчас общая сумма долга ООО «Шляпники» перед пенсионным фондом и налоговыми органами составляет более 6 млн рублей.
Стоит отметить, что в начале этого года судебные приставы Ординского района взыскали с компании-должника около 100 тыс. рублей, 90 тыс. рублей из которых были направлены на погашение налоговых задолженностей и 10 тыс. в пенсионный фонд.