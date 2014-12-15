ГИБДД: 68% пермских автобусов — технически неисправны

Согласно статистике, за 11 месяцев 2014 года в Перми по вине водителей автобусов зарегистрировано 76 ДТП, в результате которых один человек погиб, 103 — получили ранения. Чаще всего водители, по данным ГИБДД, игнорируют ПДД. С января по декабрь семь ДТП допущены из-за превышения скорости движения, 12 — из-за нарушения правил проезда перекрестков, четыре — по причине выезда автобусов на встречную полосу движения.