ГИБДД: 68% пермских автобусов — технически неисправны

Posted 15 декабря 2014, 06:29
Published 15 декабря 2014, 06:29
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
С 27 ноября по 10 декабря сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическую операцию «Автобус».
За две недели в Перми было осмотрено 548 автобусов. Как выяснилось, 371 из них — технически неисправны. У 59 автобусов выявлены неисправные рулевое управление и тормозная система. Более 500 водителей привлечены к административной ответственности.
По результатам проверки должностным лицам автотранспортных предприятий и индивидуальным предпринимателям выдано 39 предписаний за нарушение законодательства РФ в сфере безопасности дорожного движения. К административной ответственности привлечены 79 должностных лиц.
Согласно статистике, за 11 месяцев 2014 года в Перми по вине водителей автобусов зарегистрировано 76 ДТП, в результате которых один человек погиб, 103 — получили ранения. Чаще всего водители, по данным ГИБДД, игнорируют ПДД. С января по декабрь семь ДТП допущены из-за превышения скорости движения, 12 — из-за нарушения правил проезда перекрестков, четыре — по причине выезда автобусов на встречную полосу движения.