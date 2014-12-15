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Posted 15 декабря 2014, 05:21

Published 15 декабря 2014, 05:21

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

«Лента» планирует открыть второй гипермаркет в Пермском крае

«Лента» планирует открыть второй гипермаркет в Пермском крае

15 декабря 2014, 05:21
Фото: Properm.ru.
Представители компании проведут переговоры с министром экономического развития Пермского края.

16 декабря представители компании «Лента» проведут встречу с заместителем Председателя Правительства, министром экономического развития Пермского края, Леонидом Морозовым. На встрече будут обсуждаться вопросы новых инвестиций в открытие второго гипермаркета компании «Лента» в Пермском крае. Об этом сообщил Морозов в своем блоге.

Напомним, «Лента» является одной из крупнейших сетей розничной торговли в России. Основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге, компания на сегодняшний день открыла 74 гипермаркета в разных регионах России. Первый гипермаркет питерского ритейлера открылся в Перми 25 декабря 2013 года.

#Бизнес#Лента
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