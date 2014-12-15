«Лента» планирует открыть второй гипермаркет в Пермском крае

Напомним, «Лента» является одной из крупнейших сетей розничной торговли в России. Основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге, компания на сегодняшний день открыла 74 гипермаркета в разных регионах России. Первый гипермаркет питерского ритейлера открылся в Перми 25 декабря 2013 года.