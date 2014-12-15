Немного о погоде в Перми: неделя будет теплая и снежная

Холоднее всего будет в четверг. Но и тогда столбик термометра не опустится ниже отметки в -5 градусов.

Синоптики Гидрометцентра России обещают нам теплую. Сегодня, в Перми ожидается переменная облачность и небольшой снег. Утром будет -4, днем -2 градуса. Если верить прогнозу, то неделя будет снежной — осадков не будет лишь во вторник, 16 декабря. Самым холодным днем на этой неделе станет четверг, 18 декабря. Ночью столбик термометра упадет до -8, днем будет около 5 градусов ниже ноля.