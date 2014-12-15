Немного о погоде в Перми: неделя будет теплая и снежная

Posted 15 декабря 2014, 03:41
Published 15 декабря 2014, 03:41
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Синоптики Гидрометцентра России обещают нам теплую. Сегодня, в Перми ожидается переменная облачность и небольшой снег. Утром будет -4, днем -2 градуса.
Если верить прогнозу, то неделя будет снежной — осадков не будет лишь во вторник, 16 декабря.
Самым холодным днем на этой неделе станет четверг, 18 декабря. Ночью столбик термометра упадет до -8, днем будет около 5 градусов ниже ноля.