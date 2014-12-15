Проблемы недели: коллекторы, закрытые дела и нереализованные проекты

Неприятная история, связанная с коллекторами, произошла с пенсионером в Перми. Мужчину в возрасте 73 лет атаковали коллекторы. По его словам, на протяжении нескольких месяцев ему звонят коллекторы с требованием вернуть кредит, который он не брал. «Звонят каждый час, по семь раз в день. В пятницу так вообще позвонили десять раз, в воскресенье — снова семь», — рассказывает Лев Вицин.