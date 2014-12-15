Проблемы недели: коллекторы, закрытые дела и нереализованные проекты

Posted 15 декабря 2014, 06:00
Published 15 декабря 2014, 06:00
Modified 2 марта 2023, 16:58
Updated 2 марта 2023, 16:58
На прошлой неделе была грустная символическая дата — годовщина митинга в память о погибшем Алексее Забегалове, который организовала его мать. К сожалению, с того дня в деле Забегаловой против Саратикяна мало что изменилось. В октябре 2014 матери сбитого молодого человека сообщили — «уголовное преследование в отношении Саратикяна В.С. прекращено за недоказанностью его причастности в совершении преступления».
Однако в начале декабря, Светлана Забегалова получила обнадеживающий ответ. «Новый глава управления пообещал мне, что будет проведен еще ряд следственных мероприятий, а дело все же будет доведено до суда. С этим подозреваемым», — рассказала она Properm.ru.
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