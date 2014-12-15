Рисковый парень! В Пермском крае еще один взял ипотеку в валюте

Posted 15 декабря 2014, 12:59
Published 15 декабря 2014, 12:59
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
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В 2012 и 2013 году жители Прикамья оформили 8 и 7 ипотечных кредитов в иностранной валюте, соответственно.
Доля валютной ипотеки в общем объеме кредитов в регионе минимальна — менее 1%. По итогам января-октября 2014 года, портфель кредитов в рублях составил 64,28 млрд рублей, в валюте — всего 552 млн рублей.
Ипотечные валютные заемщики переживают сейчас непростые времена. Рубль девальвировался, а, значит, обслуживать кредиты стало сложнее. Неудивительно, что заемщики, оформившие ипотеку в иностранной валюте, уже не первый раз собираются в Москве у здания Центробанка. Они жалуются, что не в состоянии погашать ипотечные кредиты и просят оградить их от валютных рисков.
Отметим, официальный курс евро на 16 декабря вырос до 72,66 рублей, доллара — до 58,35 рублей. С начала года «европеец» подорожал на 61%, а «американец» — на 79%.