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Posted 15 декабря 2014, 12:59

Published 15 декабря 2014, 12:59

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Рисковый парень! В Пермском крае еще один взял ипотеку в валюте

Рисковый парень! В Пермском крае еще один взял ипотеку в валюте

15 декабря 2014, 12:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ипотека
Судя по данным Центробанка, кредит в иностранной валюте на сумму 5 млн рублей был оформлен в октябре.

В Пермском крае за 10 месяцев 2014 года только два заемщика пожелали оформить ипотеку в иностранной валюте. Общий объем двух кредитов составляет 7 млн рублей. Отметим, первый кредит был взят в феврале, второй — в октябре. Рублевой ипотеки несопоставимо больше — свыше 21 тыс. кредитов.

В 2012 и 2013 году жители Прикамья оформили 8 и 7 ипотечных кредитов в иностранной валюте, соответственно.

Доля валютной ипотеки в общем объеме кредитов в регионе минимальна — менее 1%. По итогам января-октября 2014 года, портфель кредитов в рублях составил 64,28 млрд рублей, в валюте — всего 552 млн рублей.

Ипотечные валютные заемщики переживают сейчас непростые времена. Рубль девальвировался, а, значит, обслуживать кредиты стало сложнее. Неудивительно, что заемщики, оформившие ипотеку в иностранной валюте, уже не первый раз собираются в Москве у здания Центробанка. Они жалуются, что не в состоянии погашать ипотечные кредиты и просят оградить их от валютных рисков.

Отметим, официальный курс евро на 16 декабря вырос до 72,66 рублей, доллара — до 58,35 рублей. С начала года «европеец» подорожал на 61%, а «американец» — на 79%.

#Мнения#Банки#Ипотека#Статистика цб
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