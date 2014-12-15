Рисковый парень! В Пермском крае еще один взял ипотеку в валюте

Ипотечные валютные заемщики переживают сейчас непростые времена. Рубль девальвировался, а, значит, обслуживать кредиты стало сложнее. Неудивительно, что заемщики, оформившие ипотеку в иностранной валюте, уже не первый раз собираются в Москве у здания Центробанка. Они жалуются, что не в состоянии погашать ипотечные кредиты и просят оградить их от валютных рисков.