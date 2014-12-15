Сбербанк предлагает потребительские кредиты для превращения ваших идей в новогодние подарки

«Потребительский кредит под поручительство физических лиц» — это оптимальный выбор, если вам необходима сумма до 3 млн рублей на любые цели на срок до пяти лет. Процентная ставка данного кредита от 16,5% в рублях.



Срок рассмотрения кредита: в течение двух рабочих дней со дня предоставления в Сбербанк полного пакета документов. Сбербанк предлагает специальные условия для зарплатных клиентов. Клиенты, получающие зарплату на счет в Сбербанке, и клиенты с предодобренным предложением могут подать заявку на кредит в Сбербанк Онлайн без посещения офиса банка.