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Posted 15 декабря 2014, 11:48

Published 15 декабря 2014, 11:48

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

ТрансКапиталБанк предлагает услуги рефинансирования с помощью «одного кредита»

ТрансКапиталБанк предлагает услуги рефинансирования с помощью «одного кредита»

15 декабря 2014, 11:48
Фото: Properm.ru.
«Один кредит» — это актуальное предложение, позволяющее рефинансировать кредиты других банков.

Рефинансирование — это возможность погашения ранее оформленного кредита (или даже нескольких кредитов) в других банках за счёт получения нового кредита на более интересных для заемщика условиях. Благодаря предложению «Один кредит» клиенты ТрансКапиталБанка получают возможность уменьшить свои регулярные выплаты по кредитам и также сэкономить время и деньги, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников и каникул!

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