ТрансКапиталБанк предлагает услуги рефинансирования с помощью «одного кредита»

Рефинансирование — это возможность погашения ранее оформленного кредита (или даже нескольких кредитов) в других банках за счёт получения нового кредита на более интересных для заемщика условиях. Благодаря предложению «Один кредит» клиенты ТрансКапиталБанка получают возможность уменьшить свои регулярные выплаты по кредитам и также сэкономить время и деньги, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников и каникул!