В 2014 году доля ипотечных сделок на рынке недвижимости Перми достигла 46%

Posted 15 декабря 2014, 19:46
Published 15 декабря 2014, 19:46
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Как отметила генеральный директор ОАО «КД групп» Алевтина Романова, в 2014 году активно развивалась продажа недвижимости в ипотеку: «Примерно до середины 2014 года все шло в тенденциях прошлого года, но потом мы стали наблюдать нехарактерные явления. Средняя цифра 30% к июню подскочила до 46% и еще какое-то время повышалась дальше, но уже концу года в октябре-ноябре пошла на спад, снизившись до 24%».
Алевтина Романова рассчитывает, что в 2015 году процент ипотечного кредитования сохранится прежним. По данным аналитиков компании, сейчас в отношении завоевания клиентов банки ведут себя более активно, в сравнении с 2013 годом.
По итогам 2014 года «Камская долина» ввела в эксплуатацию около 150 тыс. кв. метров. В планах на 2015 год сохранить эту планку. По мнению директора ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» Эльвиры Епишиной, пермский рынок недвижимости пока не перенасыщен в сравнении с другими городами-миллионниками.