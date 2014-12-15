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Posted 15 декабря 2014, 19:46

Published 15 декабря 2014, 19:46

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В 2014 году доля ипотечных сделок на рынке недвижимости Перми достигла 46%

15 декабря 2014, 19:46
Пик покупок квартир в кредит был зафиксирован в июне этого года.

Как отметила генеральный директор ОАО «КД групп» Алевтина Романова, в 2014 году активно развивалась продажа недвижимости в ипотеку: «Примерно до середины 2014 года все шло в тенденциях прошлого года, но потом мы стали наблюдать нехарактерные явления. Средняя цифра 30% к июню подскочила до 46% и еще какое-то время повышалась дальше, но уже концу года в октябре-ноябре пошла на спад, снизившись до 24%».

Алевтина Романова рассчитывает, что в 2015 году процент ипотечного кредитования сохранится прежним. По данным аналитиков компании, сейчас в отношении завоевания клиентов банки ведут себя более активно, в сравнении с 2013 годом.

Директора ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» Эльвира Епишина:Трудно говорить сейчас о прогнозах. Все прогнозы строятся по определенному сценарию, мы лишь наблюдаем тенденцию и оцениваем перспективу. Уже сейчас понятно, что 2015 год принесет смену ценовых трендов. В лучшем случае, сохранится стагнация. Сейчас цены на жилье колеблются в пределах 1,5–2%. В худшем случае, ценовые тренды сменятся в сторону снижения.

По итогам 2014 года «Камская долина» ввела в эксплуатацию около 150 тыс. кв. метров. В планах на 2015 год сохранить эту планку. По мнению директора ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг» Эльвиры Епишиной, пермский рынок недвижимости пока не перенасыщен в сравнении с другими городами-миллионниками.

#Недвижимость#Банки#Камская долина#Ипотека в перми
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