В 2014 году доля ипотечных сделок на рынке недвижимости Перми достигла 46%

Как отметила генеральный директор ОАО «КД групп» Алевтина Романова, в 2014 году активно развивалась продажа недвижимости в ипотеку: «Примерно до середины 2014 года все шло в тенденциях прошлого года, но потом мы стали наблюдать нехарактерные явления. Средняя цифра 30% к июню подскочила до 46% и еще какое-то время повышалась дальше, но уже концу года в октябре-ноябре пошла на спад, снизившись до 24%».