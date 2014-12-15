В колонии Пермского края умер экс-депутат Петербурга Юрий Шутов

Posted 15 декабря 2014, 12:27
Published 15 декабря 2014, 12:27
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Межрайонное следственное управление по городу Соликамску СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели в колонии «Белый лебедь» бывшего депутата заксобрания Петербурга Юрия Шутова. Он был осужден в 2006 году к пожизненному заключению за создание бандитской группировки и организацию заказных убийств, пишет «Интерфакс».
— Информация о гибели поступила в следственные органы в субботу. В колонию выезжал дежурный следователь. Сейчас назначена доследственная проверка, назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств гибели. Следствие пока не может утверждать факт суицида или каких-либо болезней, которые могли бы стать причиной смерти, — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС пишет, что Шутов скончался от инфаркта.
— У 68-летнего Юрия Шутова, учитывая его возраст, были некоторые проблемы со здоровьем. Он скончался от перенесенного инфаркта, — сказал источник агентства в медицинских кругах.
Ранее в пресс-бюро ФСИН корреспондентам ТАСС сообщили, что Шутов скончался 12 декабря в колонии в Пермском крае, и что его смерть не носила криминальный характер.