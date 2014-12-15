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Posted 15 декабря 2014, 12:27

Published 15 декабря 2014, 12:27

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В колонии Пермского края умер экс-депутат Петербурга Юрий Шутов

15 декабря 2014, 12:27
По одной из версий, у пожизненно осужденного случился инфаркт.

Межрайонное следственное управление по городу Соликамску СУ СКР по Пермскому краю проводит проверку по факту гибели в колонии «Белый лебедь» бывшего депутата заксобрания Петербурга Юрия Шутова. Он был осужден в 2006 году к пожизненному заключению за создание бандитской группировки и организацию заказных убийств, пишет «Интерфакс».

— Информация о гибели поступила в следственные органы в субботу. В колонию выезжал дежурный следователь. Сейчас назначена доследственная проверка, назначен ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств гибели. Следствие пока не может утверждать факт суицида или каких-либо болезней, которые могли бы стать причиной смерти, — сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах региона.

ТАСС пишет, что Шутов скончался от инфаркта.
— У 68-летнего Юрия Шутова, учитывая его возраст, были некоторые проблемы со здоровьем. Он скончался от перенесенного инфаркта, — сказал источник агентства в медицинских кругах.

Ранее в пресс-бюро ФСИН корреспондентам ТАСС сообщили, что Шутов скончался 12 декабря в колонии в Пермском крае, и что его смерть не носила криминальный характер.

Справка от «Википедии»:— С 1996 года занимал должность председателя Санкт-Петербургской и областной постоянно действующей комиссии Госдумы РФ по анализу итогов приватизации и ответственности должностных лиц за её негативные результаты. В феврале 1999 года Шутов был арестован. До вынесения приговора Шутов находился под стражей в течение 2,5 лет следствия и 4,5 года рассмотрения дела в суде. Уникальность судебного заседания заключалась в том, что процесс проходил прямо в стенах следственного изолятора «Кресты». За все это время Шутову несколько раз едва не удалось выйти на свободу, он стал единственным человеком, который сумел выиграть выборы в городской парламент, сидя в тюрьме. Другой скандальной особенностью этого дела стало то, что Шутов был захвачен в ноябре 1999 года группой захвата СОБР прямо в зале суда после того, как Калининский суд г. Санкт-Петербург счёл предъявленные подсудимому обвинения несостоятельными и оправдал его. 17 февраля 2006 года Шутова приговорили к пожизненному заключению в связи с обвинением его и группы лиц в заказных убийствах, покушениях на убийства, похищениях людей и ряде других преступлений в составе ОПГ. Пожизненное заключение получили также Айрат Гимранов, и три члена его банды — Сергей Денисов, Александр Лагуткин и Евгений Николаев. Сам Юрий Шутов так и не признал своей вины. По его словам, вся его вина «состоит в непримиримой борьбе с ворьем, разграбившим нашу Родину и обворовавшим наш народ, чего, по мнению их пособников из прокуратуры, вполне достаточно даже для того, чтобы меня убить».
#Происшествия#Белый лебедь#Ик#Майл#Юрий шутов
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