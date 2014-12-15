В колонии Пермского края умер экс-депутат Петербурга Юрий Шутов

Справка от «Википедии»:— С 1996 года занимал должность председателя Санкт-Петербургской и областной постоянно действующей комиссии Госдумы РФ по анализу итогов приватизации и ответственности должностных лиц за её негативные результаты. В феврале 1999 года Шутов был арестован. До вынесения приговора Шутов находился под стражей в течение 2,5 лет следствия и 4,5 года рассмотрения дела в суде. Уникальность судебного заседания заключалась в том, что процесс проходил прямо в стенах следственного изолятора «Кресты». За все это время Шутову несколько раз едва не удалось выйти на свободу, он стал единственным человеком, который сумел выиграть выборы в городской парламент, сидя в тюрьме. Другой скандальной особенностью этого дела стало то, что Шутов был захвачен в ноябре 1999 года группой захвата СОБР прямо в зале суда после того, как Калининский суд г. Санкт-Петербург счёл предъявленные подсудимому обвинения несостоятельными и оправдал его. 17 февраля 2006 года Шутова приговорили к пожизненному заключению в связи с обвинением его и группы лиц в заказных убийствах, покушениях на убийства, похищениях людей и ряде других преступлений в составе ОПГ. Пожизненное заключение получили также Айрат Гимранов, и три члена его банды — Сергей Денисов, Александр Лагуткин и Евгений Николаев. Сам Юрий Шутов так и не признал своей вины. По его словам, вся его вина «состоит в непримиримой борьбе с ворьем, разграбившим нашу Родину и обворовавшим наш народ, чего, по мнению их пособников из прокуратуры, вполне достаточно даже для того, чтобы меня убить».