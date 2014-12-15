В октябре банки в Прикамье показали самые большие объемы выдачи ипотеки

Posted 15 декабря 2014, 11:11
Published 15 декабря 2014, 11:11
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Ипотека, судя по свежим данным Центробанка, продолжает сохранять за собой статус лидера на рынке розничного кредитования: она не только не сбавляет темпы, но и, напротив, набирает обороты.
За 10 месяцев 2014 года банки в Пермском крае выдали более 21 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 28 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, банки нарастили объемы кредитования на 40%, тогда в январе-октябре жителями Прикамья было оформлено более 15 тыс. кредитов на сумму около 20 млрд рублей.
Примечательно, что в октябре 2014 рост рынка ускорился: банки выдали максимальное количество кредитов на максимальную сумму. Близкие результаты были показаны в марте и июле.