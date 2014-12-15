В октябре банки в Прикамье показали самые большие объемы выдачи ипотеки

За 10 месяцев 2014 года банки в Пермском крае выдали более 21 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 28 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, банки нарастили объемы кредитования на 40%, тогда в январе-октябре жителями Прикамья было оформлено более 15 тыс. кредитов на сумму около 20 млрд рублей.