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Posted 15 декабря 2014, 11:11

Published 15 декабря 2014, 11:11

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В октябре банки в Прикамье показали самые большие объемы выдачи ипотеки

В октябре банки в Прикамье показали самые большие объемы выдачи ипотеки

15 декабря 2014, 11:11
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ипотека
По итогам 10 месяцев 2014 года, объем выданных кредитов достиг почти 28 млрд рублей.

Ипотека, судя по свежим данным Центробанка, продолжает сохранять за собой статус лидера на рынке розничного кредитования: она не только не сбавляет темпы, но и, напротив, набирает обороты.

За 10 месяцев 2014 года банки в Пермском крае выдали более 21 тыс. ипотечных кредитов на сумму почти 28 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, банки нарастили объемы кредитования на 40%, тогда в январе-октябре жителями Прикамья было оформлено более 15 тыс. кредитов на сумму около 20 млрд рублей.

Примечательно, что в октябре 2014 рост рынка ускорился: банки выдали максимальное количество кредитов на максимальную сумму. Близкие результаты были показаны в марте и июле.

#Мнения#Банки#Ипотека#Статистика цб
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