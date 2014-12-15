В Перми пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта

Сотрудники транспортных предприятий должны представить по пять фотографий новогоднего украшения салона. Оценивать оригинальность и качество оформления, а также его соответствие требованиям безопасности, будут до 25 декабря. Авторы лучших работ получат памятные сувениры и дипломы участников.