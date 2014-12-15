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Posted 15 декабря 2014, 12:04

Published 15 декабря 2014, 12:04

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Перми пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта

В Перми пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта

15 декабря 2014, 12:04
Фото: Properm.ru.
В аналогичных конкурсах уже участвуют пермские дворы и предприятия.

Администрация Перми вновь объявляет новогодний конкурс. На этот раз соревноваться будет общественный транспорт.

Сотрудники транспортных предприятий должны представить по пять фотографий новогоднего украшения салона. Оценивать оригинальность и качество оформления, а также его соответствие требованиям безопасности, будут до 25 декабря. Авторы лучших работ получат памятные сувениры и дипломы участников.

— Приятно видеть, что водители и кондукторы общественного транспорта стараются создавать праздничное настроение для себя и пассажиров. Надеемся, это станет приятной традицией, — считают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.

Напомним, в Перми уже проводятся два новогодних конкурса — на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году и на лучшее оформление дворов.

#Общество#Конкурс#Автобус
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