В Перми пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта

Posted 15 декабря 2014, 12:04
Published 15 декабря 2014, 12:04
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Администрация Перми вновь объявляет новогодний конкурс. На этот раз соревноваться будет общественный транспорт.
Сотрудники транспортных предприятий должны представить по пять фотографий новогоднего украшения салона. Оценивать оригинальность и качество оформления, а также его соответствие требованиям безопасности, будут до 25 декабря. Авторы лучших работ получат памятные сувениры и дипломы участников.
— Приятно видеть, что водители и кондукторы общественного транспорта стараются создавать праздничное настроение для себя и пассажиров. Надеемся, это станет приятной традицией, — считают в департаменте дорог и транспорта администрации Перми.
Напомним, в Перми уже проводятся два новогодних конкурса — на лучшее оформление фасадов предприятий к Новому году и на лучшее оформление дворов.