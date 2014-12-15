Виктор Басаргин пока не будет просить у Путина досрочные выборы губернатора

Posted 15 декабря 2014, 06:07
Published 15 декабря 2014, 06:07
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
Власти Пермского края не будут добиваться встречи Виктора Басаргина с Владимиром Путиным. На этой встрече, как пишет «Ъ», ссылаясь на источник в администрации губернатора, Виктор Басаргин хотел вновь поднять вопрос о досрочных выборах главы региона. В 2015 году, как пишет издание, выборов точно не будет.
Вопрос о досрочных выборах Виктор Басаргин уже поднимал на встрече с Владимиром Путиным в апреле этого года. Однако тогда он получил отказ.
«Я получил прямой ответ. Он (Владимир Путин — Properm.ru) очень по-доброму сказал: «Не дергайся». Я согласился», — рассказал после встречи губернатор.