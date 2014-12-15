Виктор Басаргин пока не будет просить у Путина досрочные выборы губернатора

Власти Пермского края не будут добиваться встречи Виктора Басаргина с Владимиром Путиным. На этой встрече, как пишет «Ъ», ссылаясь на источник в администрации губернатора, Виктор Басаргин хотел вновь поднять вопрос о досрочных выборах главы региона. В 2015 году, как пишет издание, выборов точно не будет.