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Posted 15 декабря 2014, 08:24

Published 15 декабря 2014, 08:24

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Вместо Египта, Китая и Европы россиян отправят в туры по местам боевой славы

Вместо Египта, Китая и Европы россиян отправят в туры по местам боевой славы

15 декабря 2014, 08:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Туризм
В 2015 году Ростуризм запустит 105 новых туристических маршрутов.

В следующем году Ростуризм совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) запускает федеральную туристическую программу под брендом «Путешествуйте по России». Она состоит из 105 новых туристических маршрутов по всем регионам РФ.

Маршруты в рамках проекта «Путешествуйте по России» будут связаны с памятными датами и днями воинской славы. В качестве объектов показа выступят места боевых подвигов, музеи, интерактивные площадки, выставки, памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемориальные места, поля воинской славы.

По словам заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, сейчас многие туристические компании начали ориентироваться на внутренний рынок, а отдыхающие стали больше путешествовать по своей стране, пишут «Известия».

Николай Королев, замглавы Ростуризма :— Этот год стал переломным для туристической отрасли России. Общая геополитическая и экономическая ситуация, уход нескольких крупных игроков рынка, рост курса основных мировых валют привели к изменению самой структуры российского турбизнеса.

Министр культуры Владимир Мединский (он же председатель РВИО) отметил, что не стоит ждать момента, когда инфраструктура везде будет на должном уровне: России есть что показать и есть чем гордиться.

#Общество#Туризм#Внутренний туризм
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