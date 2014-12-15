Вместо Египта, Китая и Европы россиян отправят в туры по местам боевой славы

Posted 15 декабря 2014, 08:24
Published 15 декабря 2014, 08:24
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В следующем году Ростуризм совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) запускает федеральную туристическую программу под брендом «Путешествуйте по России». Она состоит из 105 новых туристических маршрутов по всем регионам РФ.
Маршруты в рамках проекта «Путешествуйте по России» будут связаны с памятными датами и днями воинской славы. В качестве объектов показа выступят места боевых подвигов, музеи, интерактивные площадки, выставки, памятные знаки, территории военно-исторических реконструкций, мемориальные места, поля воинской славы.
По словам заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, сейчас многие туристические компании начали ориентироваться на внутренний рынок, а отдыхающие стали больше путешествовать по своей стране, пишут «Известия».
Министр культуры Владимир Мединский (он же председатель РВИО) отметил, что не стоит ждать момента, когда инфраструктура везде будет на должном уровне: России есть что показать и есть чем гордиться.