properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2014, 09:01

Published 15 декабря 2014, 09:01

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Все выше и выше: Apple и Samsung поднимают цены

Все выше и выше: Apple и Samsung поднимают цены

15 декабря 2014, 09:01
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Apple
Гаджеты американской корпорации подорожают с 26 декабря, южнокорейской — с 16 декабря.

В России вновь подорожают смартфоны: так, компания Apple в очередной раз поднимает цены с 24 декабря, сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на источники, близкие к поставщикам IT-продукции.

Решение американская корпорация приняла из-за колебаний на валютных рынках и резкого ослабления рубля. Сейчас на официальном сайте Apple iPhone 6 с памятью 16 Гб стоит 39 990 рублей, iPhone 6 Plus на 16 Гб — 46 990 рублей.

Напомним, что ранее, 26 ноября, цены на iPhone и iPad уже возросли: например, iPhone 6 и iPhone 6 Plus подорожали в среднем на 25%. Примерно на столько же выросла цена на iPhone 5S и 5C, а также на планшеты iPad нового и предпоследнего поколений.

Между тем южнокорейская компания Samsung также решила повысить розничные цены на ряд моделей смартфонов Galaxy в России.

Пресс-служба компании Samsung:С 16 декабря Samsung устанавливает новые рекомендованные розничные цены на следующие продукты: Galaxy Note 4 /SM-N910C/ — 39 990 рублей, Galaxy Tab S 10.5'' LTE /SM-T805N 16GB/ — 29 990 рублей, Galaxy Tab S 10.5'' Wi-Fi /SM-T800N 16GB/ — 24 990 рублей.

Повышение цен компания также объясняет резким ослаблением курса рубля по отношению к иностранной валюте.

Сейчас средняя стоимость Galaxy Note 4 составляет 36 990 рублей, Galaxy Tab S 10.5'' LTE стоит 26 990, Galaxy Tab S 10.5'' Wi-Fi — 22 990 .

#Бизнес#Apple
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика