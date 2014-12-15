Все выше и выше: Apple и Samsung поднимают цены

Posted 15 декабря 2014, 09:01
Published 15 декабря 2014, 09:01
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В России вновь подорожают смартфоны: так, компания Apple в очередной раз поднимает цены с 24 декабря, сообщает «Русская служба новостей» со ссылкой на источники, близкие к поставщикам IT-продукции.
Решение американская корпорация приняла из-за колебаний на валютных рынках и резкого ослабления рубля. Сейчас на официальном сайте Apple iPhone 6 с памятью 16 Гб стоит 39 990 рублей, iPhone 6 Plus на 16 Гб — 46 990 рублей.
Напомним, что ранее, 26 ноября, цены на iPhone и iPad уже возросли: например, iPhone 6 и iPhone 6 Plus подорожали в среднем на 25%. Примерно на столько же выросла цена на iPhone 5S и 5C, а также на планшеты iPad нового и предпоследнего поколений.
Между тем южнокорейская компания Samsung также решила повысить розничные цены на ряд моделей смартфонов Galaxy в России.
Повышение цен компания также объясняет резким ослаблением курса рубля по отношению к иностранной валюте.
Сейчас средняя стоимость Galaxy Note 4 составляет 36 990 рублей, Galaxy Tab S 10.5'' LTE стоит 26 990, Galaxy Tab S 10.5'' Wi-Fi — 22 990 .