За что сажают банкиров? Российская уголовная практика за 10 лет

Posted 15 декабря 2014, 05:00
Published 15 декабря 2014, 05:00
Modified 2 марта 2023, 16:57
Updated 2 марта 2023, 16:57
В ожидании окончания конкурсного производства по Экопромбанку, продолжаем изучать, какую ответственность несут топ-менеджеры и собственники обанкротившихся кредитных организаций.
В тексте «За что сажают пермских банкиров?» мы рассказали о том, какую уголовную ответственность могут понести собственники, управленцы и персонал банков. Мы вспомнили и о пермских банкирах, которых суд приговорил к уголовному наказанию. Председатель совета директоров банка «Каури» Евгений Вильховецкий и член наблюдательного совета банка «Прикамье» Александр Беклемышев были осуждены по статье 159 УК РФ.
Давайте посмотрим, сколько банкиров и по каким статьям, по информации Центробанка, были осуждены по России почти за 10 лет — с 2005 по 1 июля 2014 года.
Обвинительный приговор вынесен по 24 банкам в отношении 28 человек.
На рассмотрении судов находятся три дела по состоянию на 15 августа 2014 года.
По 28 банкам дело еще не передано в суд, ведется предварительное следствие