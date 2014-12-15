За что сажают банкиров? Российская уголовная практика за 10 лет

В тексте «За что сажают пермских банкиров?» мы рассказали о том, какую уголовную ответственность могут понести собственники, управленцы и персонал банков. Мы вспомнили и о пермских банкирах, которых суд приговорил к уголовному наказанию. Председатель совета директоров банка «Каури» Евгений Вильховецкий и член наблюдательного совета банка «Прикамье» Александр Беклемышев были осуждены по статье 159 УК РФ.