properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря 2014, 05:00

Published 15 декабря 2014, 05:00

Modified 2 марта 2023, 16:57

Updated 2 марта 2023, 16:57

За что сажают банкиров? Российская уголовная практика за 10 лет

За что сажают банкиров? Российская уголовная практика за 10 лет

15 декабря 2014, 05:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Экопромбанк
Руководители и собственники 24 банков выслушали обвинительный приговор. Первые лица 31 банка пока находятся в ожидании.

В ожидании окончания конкурсного производства по Экопромбанку, продолжаем изучать, какую ответственность несут топ-менеджеры и собственники обанкротившихся кредитных организаций.

В тексте «За что сажают пермских банкиров?» мы рассказали о том, какую уголовную ответственность могут понести собственники, управленцы и персонал банков. Мы вспомнили и о пермских банкирах, которых суд приговорил к уголовному наказанию. Председатель совета директоров банка «Каури» Евгений Вильховецкий и член наблюдательного совета банка «Прикамье» Александр Беклемышев были осуждены по статье 159 УК РФ.

Давайте посмотрим, сколько банкиров и по каким статьям, по информации Центробанка, были осуждены по России почти за 10 лет — с 2005 по 1 июля 2014 года.

Обвинительный приговор вынесен по 24 банкам в отношении 28 человек.

На рассмотрении судов находятся три дела по состоянию на 15 августа 2014 года.

По 28 банкам дело еще не передано в суд, ведется предварительное следствие

#Спецпроекты#Мнения#Банки#Экопромбанк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика