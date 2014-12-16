«Безумие, тупик, правильное решение». Политики и экс-чиновники о повышении ключевой ставки

Posted 16 декабря 2014, 10:25
Published 16 декабря 2014, 10:25
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM», что Кремль не будет комментировать решение Центробанка России о повышении ключевой ставки с 10,5% до 17% годовых.
Между тем, в Госдуме назвали повышение ставки безумием. Первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета по экономической политике Михаил Емельянов заявил, что это замедлит падение рубля в краткосрочной перспективе и при этом не оставит шансов для развития российской экономики. «Повышение ставки до 17% ставит крест на всех проектах по импортозамещению и бьет по сельскому хозяйству и промышленности», — цитирует депутата «РИА Новости».
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также раскритиковал решение ЦБ и заявил, что «нужно ограничить скупку валюты, и для этого не должно быть свободного кредита, только целевой», передает «Интерфакс».
Между тем, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов также полагает, что спасать рубль за счет развития экономики неразумно.
По словам Титова, «сегодня у нас за счет низкого рубля складывается хорошая возможность конкуренции с импортом, потому что импорт становится дороже и у нас открывается ниша». После повышения ставки эта ниша потеряется, отметил он. «Это тупик. Дальше развития экономики не будет», — резюмировал Титов в эфире «Коммерсантъ FM».
Бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко заявил, что ЦБ принял такое решение, чтобы сделать вид, будто он все контролирует.
При этом бывший министр финансов Алексей Кудрин поддерживает решение ЦБ, о чем он написал в Twitter.
Решение ЦБ по повышению ставки до 17% в настоящих условиях вынужденное, но правильное. — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 16 декабря 2014
Напомним, сегодня ночью Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%: в шестой раз с начала года. Такое решение Банк России принял на фоне резкого падения курса национальной валюты к доллару и евро 15 декабря.