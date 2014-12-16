«Безумие, тупик, правильное решение». Политики и экс-чиновники о повышении ключевой ставки

Между тем, в Госдуме назвали повышение ставки безумием. Первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета по экономической политике Михаил Емельянов заявил, что это замедлит падение рубля в краткосрочной перспективе и при этом не оставит шансов для развития российской экономики. «Повышение ставки до 17% ставит крест на всех проектах по импортозамещению и бьет по сельскому хозяйству и промышленности», — цитирует депутата «РИА Новости».