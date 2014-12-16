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Posted 16 декабря 2014, 10:25

Published 16 декабря 2014, 10:25

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

«Безумие, тупик, правильное решение». Политики и экс-чиновники о повышении ключевой ставки

«Безумие, тупик, правильное решение». Политики и экс-чиновники о повышении ключевой ставки

16 декабря 2014, 10:25
Фото: Properm.ru.
В администрации президента отказываются комментировать решение ЦБ, в Государственной думе называют его безумием, а бизнес-омбудсмен — тупиком. Бывший министр финансов считает, что Центробанк всё сделал правильно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM», что Кремль не будет комментировать решение Центробанка России о повышении ключевой ставки с 10,5% до 17% годовых.

Дмитрий Песков: Ну ключевая ставка, это скорее вопрос правительства. В Кремле мы это никак не комментируем. Центробанк у нас независимый.

Между тем, в Госдуме назвали повышение ставки безумием. Первый заместитель главы фракции «Справедливая Россия», первый зампред комитета по экономической политике Михаил Емельянов заявил, что это замедлит падение рубля в краткосрочной перспективе и при этом не оставит шансов для развития российской экономики. «Повышение ставки до 17% ставит крест на всех проектах по импортозамещению и бьет по сельскому хозяйству и промышленности», — цитирует депутата «РИА Новости».

Михаил Емельянов: По-хорошему, Набиуллина должна уйти в отставку. Она демонстрирует беспомощность в этой ситуации.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также раскритиковал решение ЦБ и заявил, что «нужно ограничить скупку валюты, и для этого не должно быть свободного кредита, только целевой», передает «Интерфакс».

Владимир Жириновский: Так и хочется сказать: Не той дорогой идете, Эльвира, надо понижать ставку и ввести уголовную ответственность за нецелевое использование.

Между тем, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов также полагает, что спасать рубль за счет развития экономики неразумно.

Борис Титов, бизнес-омбудсмен: Ставка ЦБ — значит, рефинансирование коммерческих банков идет уже под 17% годовых, соответственно, во все бизнес-планы вкладывается такая нагрузка на себестоимость. Каждый год банкам надо будет вынимать 17% от инвестиционных ресурсов. И даже не 17%, ведь банки будут свою маржу брать.

По словам Титова, «сегодня у нас за счет низкого рубля складывается хорошая возможность конкуренции с импортом, потому что импорт становится дороже и у нас открывается ниша». После повышения ставки эта ниша потеряется, отметил он. «Это тупик. Дальше развития экономики не будет», — резюмировал Титов в эфире «Коммерсантъ FM».

Бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко заявил, что ЦБ принял такое решение, чтобы сделать вид, будто он все контролирует.

Сергей Алексашенко, экс-зампред ЦБ:17% — это какая-то величина, вот как будто они ее точно посчитали. Сейчас нельзя ничего посчитать, сейчас в ближайшие две недели до Нового года это чистая психология. И Центральный банк должен убеждать всех, что он контролирует ситуацию. Нужно хотя бы 2–3 дня подождать, посмотреть, как ситуация будет развиваться, потому что за один день Центральный банк, если с утра он еще с интервенциями выйдет на рынок, он может там все что угодно на рынке устроить. Но рынок нельзя обмануть.

При этом бывший министр финансов Алексей Кудрин поддерживает решение ЦБ, о чем он написал в Twitter.

Напомним, сегодня ночью Центробанк повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%: в шестой раз с начала года. Такое решение Банк России принял на фоне резкого падения курса национальной валюты к доллару и евро 15 декабря.

#Банки#Набиуллина#Ключевая ставка
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