Доход для бизнеса за 5 минут – успевайте до Нового года!

Posted 16 декабря 2014, 10:17
Published 16 декабря 2014, 10:17
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Что самое важное перед Новым годом? Успеть все сделать вовремя, особенно в бизнесе: нужно подготовиться к наплыву клиентов и провести все расчеты с партнерами. А затем с чувством выполненного долга можно уходить на отдых — и пусть на вас поработают ваши деньги.
Для этого Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает специальный новогодний депозит «5 минут», который гарантированно обеспечит дополнительный доход в праздники.
Оцените новогодние условия депозита «5 минут»:
Если же у вас есть свободные средства на более длительный срок — обратите внимание на другие депозиты: к Новому году УБРиР повысил ставки по всем депозитам. Теперь максимальная ставка по депозитам УБРиР — 14,75%, минимальный срок — от 5 дней.
О депозитах в УБРиР. УБРиР входит в топ-35 российских банков по объему средств, размещенных юридическими лицами, и занимает 1-е место в Свердловской области и на Урале по данному показателю (по информации портала banki.ru на 01.11.14). УБРиР включен в список российских банков, в которых по закону могут открывать счета и оформлять депозиты стратегические предприятия РФ (т.е. имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ).
Начните Новый год с дохода вместе с УБРиР!