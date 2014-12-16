Доход для бизнеса за 5 минут – успевайте до Нового года!

Что самое важное перед Новым годом? Успеть все сделать вовремя, особенно в бизнесе: нужно подготовиться к наплыву клиентов и провести все расчеты с партнерами. А затем с чувством выполненного долга можно уходить на отдых — и пусть на вас поработают ваши деньги.