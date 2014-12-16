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Posted 16 декабря 2014, 10:17

Published 16 декабря 2014, 10:17

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Доход для бизнеса за 5 минут – успевайте до Нового года!

Доход для бизнеса за 5 минут – успевайте до Нового года!

16 декабря 2014, 10:17
Фото: Properm.ru.
Новогодний бизнес-депозит от УБРиР «5 минут»: чем раньше оформите – тем выше ставка!

Что самое важное перед Новым годом? Успеть все сделать вовремя, особенно в бизнесе: нужно подготовиться к наплыву клиентов и провести все расчеты с партнерами. А затем с чувством выполненного долга можно уходить на отдых — и пусть на вас поработают ваши деньги.

Для этого Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает специальный новогодний депозит «5 минут», который гарантированно обеспечит дополнительный доход в праздники.

Оцените новогодние условия депозита «5 минут»:

  • · «Успеть до курантов». Депозит можно оформить с 15 по 29 декабря 2014 г., и чем раньше вы разместите средства — тем выше ставка. Максимальная ставка — 12,5% (на 30 дней размещения), каждый день она уменьшается на 0,1%. Минимальная ставка на 16 дней — 11,1% годовых.[1] Успевайте!
  • «Каникулы для вас, работа для вашего капитала». Когда бы вы ни оформили депозит, дата его окончания — 14 января, Старый Новый год. Это идеальный срок, чтобы ваши деньги «потрудились», пока вы и ваша компания отдыхаете в праздники.
  • «Письмо Деду Морозу». Депозит можно оформить дистанционно, не посещая банк — всего за несколько кликов в вашем интернет-банке[2]. Либо традиционно — в офисах УБРиР, работающих с юридическими лицами.
  • «Как Новый год встретишь, так его и проведешь». Депозит «5 минут» поможет вам задать хороший ритм для бизнеса на целый год вперед, ведь вы уже точно начнете его с дохода! Тем более что «5 минут» — самый выгодный депозит на краткосрочный период в линейке УБРиР. Даже если вы оформите депозит 29 декабря, вы получите высокую ставку и хорошую прибавку к доходу.

Если же у вас есть свободные средства на более длительный срок — обратите внимание на другие депозиты: к Новому году УБРиР повысил ставки по всем депозитам. Теперь максимальная ставка по депозитам УБРиР14,75%, минимальный срок — от 5 дней.

О депозитах в УБРиР. УБРиР входит в топ-35 российских банков по объему средств, размещенных юридическими лицами, и занимает 1-е место в Свердловской области и на Урале по данному показателю (по информации портала banki.ru на 01.11.14). УБРиР включен в список российских банков, в которых по закону могут открывать счета и оформлять депозиты стратегические предприятия РФ (т.е. имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ).

Начните Новый год с дохода вместе с УБРиР!

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