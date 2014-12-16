Эпидемпорог в Пермском крае немного снизился

Posted 16 декабря 2014, 12:45
Published 16 декабря 2014, 12:45
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Роспотребнадзор подвел итоги заболеваемости с 8 по 14 декабря. В Пермском крае зарегистрировано 21440 случаев заболеваний ОРВИ, что на 12,8% выше недельного эпидемического порога. Эпидемпорог превышен и в Перми, на больничный ушли 9280 человек.
В больницы госпитализированы 536 жителей края, среди них 493 ребенка. Эпидемии гриппа нет. За неделю зафиксировано 293 случая внебольничных пневмоний, из них 158 — среди детей в возрасте до 14 лет. В стационаре находится 200 человек, 3% из них — с тяжелым течением заболевания.
Напомним, превышение эпидемического порога в Прикамье было отмечено в середине ноября. Тогда в Перми этот показатель был выше нормы на 18,6%. Еще неделю спустя он опустился до 11,8%, а потом вновь подскочил. Специалисты связывают это с участившимися заболеваниями школьников.