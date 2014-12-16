Эпидемпорог в Пермском крае немного снизился

Напомним, превышение эпидемического порога в Прикамье было отмечено в середине ноября. Тогда в Перми этот показатель был выше нормы на 18,6%. Еще неделю спустя он опустился до 11,8%, а потом вновь подскочил. Специалисты связывают это с участившимися заболеваниями школьников.