properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2014, 12:45

Published 16 декабря 2014, 12:45

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Эпидемпорог в Пермском крае немного снизился

Эпидемпорог в Пермском крае немного снизился

16 декабря 2014, 12:45
Фото: Properm.ru.
На больничный с ОРВИ ушли 21440 жителей региона.

Роспотребнадзор подвел итоги заболеваемости с 8 по 14 декабря. В Пермском крае зарегистрировано 21440 случаев заболеваний ОРВИ, что на 12,8% выше недельного эпидемического порога. Эпидемпорог превышен и в Перми, на больничный ушли 9280 человек.

В больницы госпитализированы 536 жителей края, среди них 493 ребенка. Эпидемии гриппа нет. За неделю зафиксировано 293 случая внебольничных пневмоний, из них 158 — среди детей в возрасте до 14 лет. В стационаре находится 200 человек, 3% из них — с тяжелым течением заболевания.

Напомним, превышение эпидемического порога в Прикамье было отмечено в середине ноября. Тогда в Перми этот показатель был выше нормы на 18,6%. Еще неделю спустя он опустился до 11,8%, а потом вновь подскочил. Специалисты связывают это с участившимися заболеваниями школьников.

#Здоровье#Эпидемия#Орви
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика