Эскизы дизайна терминала аэропорта «Пермь» представят четыре компании

Всего с 20 ноября по 1 декабря было подано 8 заявок на участие в конкурсе, однако, к дальнешему рассмотрению были допущены не все. Например, заявка компании ООО «Корона Групп Пермь», оценившая стоимость своих работ в 7,3 млн рублей, была не допущена до первоначального отбора из-за не подтверждения опыта исполнения договора на выполнение работ по дизайну интерьера зданий и помещений площадью не менее 1 тыс. кв.м.