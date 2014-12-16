Эскизы дизайна терминала аэропорта «Пермь» представят четыре компании

Posted 16 декабря 2014, 06:38
Published 16 декабря 2014, 06:38
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Международный аэропорт «Пермь» подвел итоги отборочного этапа конкурса на разработку дизайна нового пассажирского терминала. Как сообщает пресс-служба аэропорта, по итогам работы комиссии к основному этапу были допущены ООО «Архитектурные исследования» (Москва), ООО «Проектное бюро Р1» (Екатеринбург), ООО «Ам Ю-ЭН-КЕЙ Проджект» (Москва), ООО «МАК Монолит» (Москва).
Всего с 20 ноября по 1 декабря было подано 8 заявок на участие в конкурсе, однако, к дальнешему рассмотрению были допущены не все. Например, заявка компании ООО «Корона Групп Пермь», оценившая стоимость своих работ в 7,3 млн рублей, была не допущена до первоначального отбора из-за не подтверждения опыта исполнения договора на выполнение работ по дизайну интерьера зданий и помещений площадью не менее 1 тыс. кв.м.
Напомним, Международный аэропорт «Пермь» должен был выбрать архитектора 17 ноября по итогам первых торгов на разработку дизайна нового пассажирского терминала. За услуги аэропорт предлагал 9,5 млн рублей. От участника требуется подготовить два концептуальных предложения по будущему дизайну интерьеров входного холла и зала вылета, общая площадь которых составляет около 19,1 тыс. кв. м. На все работы должно уйти 22 дня.