properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2014, 11:55

Published 16 декабря 2014, 11:55

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Гендиректором ФК «Амкар» стал Игорь Резвухин

Гендиректором ФК «Амкар» стал Игорь Резвухин

16 декабря 2014, 11:55
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Спортивным директором ФК «Амкар» стал Виктор Засульский.

Новым генеральным директором футбольного клуба «Амкар» назначен Игорь Резвухин. Ранее он занимал должность вице-президента пермского клуба.

Спортивным директором ФК «Амкар» стал Виктор Засульский, занимавший должность генерального директора «Амкара».

Кадровые перестановки произведены в целях оптимизации организационно-штатной структуры и повышения эффективности управления футбольным клубом «Амкар», сообщает пресс-служба ФК.

Напомним, 9 декабря, стало известно о том, что правление ФК «Амкар» приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером клуба Славолюбом Муслиным. Причиной для этого стало невыполнение Муслиным задачи, поставленной на сезон. Чуть позже свой пост покинул генеральный директор ФК «Амкар» Виктор Засульский. Причиной для смены топ-менеджера стала плохая координация работы с тренерским штабом. Тогда же сообщалось, что Засульский не покинет клуб. Ему предложили пост спортивного директора клуба и он согласился.

#Общество#Амкар#Футбол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика