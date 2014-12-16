Гендиректором ФК «Амкар» стал Игорь Резвухин

Напомним, 9 декабря, стало известно о том, что правление ФК «Амкар» приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером клуба Славолюбом Муслиным. Причиной для этого стало невыполнение Муслиным задачи, поставленной на сезон. Чуть позже свой пост покинул генеральный директор ФК «Амкар» Виктор Засульский. Причиной для смены топ-менеджера стала плохая координация работы с тренерским штабом. Тогда же сообщалось, что Засульский не покинет клуб. Ему предложили пост спортивного директора клуба и он согласился.