Гендиректором ФК «Амкар» стал Игорь Резвухин

Posted 16 декабря 2014, 11:55
Published 16 декабря 2014, 11:55
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Новым генеральным директором футбольного клуба «Амкар» назначен Игорь Резвухин. Ранее он занимал должность вице-президента пермского клуба.
Спортивным директором ФК «Амкар» стал Виктор Засульский, занимавший должность генерального директора «Амкара».
Кадровые перестановки произведены в целях оптимизации организационно-штатной структуры и повышения эффективности управления футбольным клубом «Амкар», сообщает пресс-служба ФК.
Напомним, 9 декабря, стало известно о том, что правление ФК «Амкар» приняло решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером клуба Славолюбом Муслиным. Причиной для этого стало невыполнение Муслиным задачи, поставленной на сезон. Чуть позже свой пост покинул генеральный директор ФК «Амкар» Виктор Засульский. Причиной для смены топ-менеджера стала плохая координация работы с тренерским штабом. Тогда же сообщалось, что Засульский не покинет клуб. Ему предложили пост спортивного директора клуба и он согласился.