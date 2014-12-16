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Posted 16 декабря 2014, 10:04

Published 16 декабря 2014, 10:04

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Игорь Сапко: «Молодые, активные, целеустремленные педагоги нужны Перми»

Игорь Сапко: «Молодые, активные, целеустремленные педагоги нужны Перми»

16 декабря 2014, 10:04
Фото: Properm.ru.
Состоялась III конференция молодых учителей «Лестница успеха».

В Перми прошла III конференция молодых учителей «Лестница успеха». В мероприятии приняли участие педагоги, пришедшие на работу в школу в текущем учебном году. Они обсуждали возможные варианты своего профессионального развития, работали в командах над созданием моделей карьерного роста.

Экспертами выступили глава города Перми Игорь Сапко, депутат городской Думы Татьяна Ежова, начальник департамента образования Людмила Гаджиева. Они оценили проекты молодых учителей, задали вопросы и поделились своим опытом.

Игорь Сапко:- Считаю, что усилия властей всех уровней предопределили долгожданный прорыв в решении материальных проблем в отрасли образования. Молодые, активные, целеустремленные педагогические кадры Перми, безусловно, нужны. Никакой, даже самый лучший и идеальный учебник не способен заменить живое общение учителя и ученика. Знаю это по собственному педагогическому опыту.
#Общество
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