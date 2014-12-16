Игорь Сапко: «Молодые, активные, целеустремленные педагоги нужны Перми»

Posted 16 декабря 2014, 10:04
Published 16 декабря 2014, 10:04
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В Перми прошла III конференция молодых учителей «Лестница успеха». В мероприятии приняли участие педагоги, пришедшие на работу в школу в текущем учебном году. Они обсуждали возможные варианты своего профессионального развития, работали в командах над созданием моделей карьерного роста.
Экспертами выступили глава города Перми Игорь Сапко, депутат городской Думы Татьяна Ежова, начальник департамента образования Людмила Гаджиева. Они оценили проекты молодых учителей, задали вопросы и поделились своим опытом.