Краевой суд отказал экс-директору «Пермь-36» Татьяне Курсиной в восстановлении в должности

Posted 16 декабря 2014, 04:52
Published 16 декабря 2014, 04:52
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Вчера, 16 декабря, в Пермском краевом суде было рассматрено заявление бывшего руководителя ГАУК «Мемориальный музей политических репрессий «Пермь-36» Татьяны Курсиной. Истец пыталось обжаловать решение Ленинского райсуда, признавшего законность ее увольнения с должности директора. Краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, пишет «Ъ».
Напомним, в мае должно было состояться заседание наблюдательного совета для подписания плана финансовой поддержки музея «Пермь-36». Вместо запланированной встречи, министр культуры края Игорь Гладнев предложил Татьяне Курсиной уволиться с поста директора. Как объяснила журналистам сама Курсина, ей сообщили, что она неэффективный менеджер. В решении Татьяны Курсиной доказать незаконность таких действий ее поддержала уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.