Краевой суд отказал экс-директору «Пермь-36» Татьяне Курсиной в восстановлении в должности

Напомним, в мае должно было состояться заседание наблюдательного совета для подписания плана финансовой поддержки музея «Пермь-36». Вместо запланированной встречи, министр культуры края Игорь Гладнев предложил Татьяне Курсиной уволиться с поста директора. Как объяснила журналистам сама Курсина, ей сообщили, что она неэффективный менеджер. В решении Татьяны Курсиной доказать незаконность таких действий ее поддержала уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.