properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря 2014, 04:52

Published 16 декабря 2014, 04:52

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Краевой суд отказал экс-директору «Пермь-36» Татьяне Курсиной в восстановлении в должности

Краевой суд отказал экс-директору «Пермь-36» Татьяне Курсиной в восстановлении в должности

16 декабря 2014, 04:52
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермь 36
Бывший руководитель музея пыталась доказать незаконность ее увольнения.

Вчера, 16 декабря, в Пермском краевом суде было рассматрено заявление бывшего руководителя ГАУК «Мемориальный музей политических репрессий «Пермь-36» Татьяны Курсиной. Истец пыталось обжаловать решение Ленинского райсуда, признавшего законность ее увольнения с должности директора. Краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, пишет «Ъ».

Напомним, в мае должно было состояться заседание наблюдательного совета для подписания плана финансовой поддержки музея «Пермь-36». Вместо запланированной встречи, министр культуры края Игорь Гладнев предложил Татьяне Курсиной уволиться с поста директора. Как объяснила журналистам сама Курсина, ей сообщили, что она неэффективный менеджер. В решении Татьяны Курсиной доказать незаконность таких действий ее поддержала уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина.

#Общество#Пермь 36
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика