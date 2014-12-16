Не верят в чудо: банки начали скупать пятизначные табло курса валют

Posted 16 декабря 2014, 03:31
Published 16 декабря 2014, 03:31
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Правда большинство кредитных организаций намерены действовать по ситуации — примут решение, например, когда курс евро превысит отметку в 99,99 рубля.
Если курс доллара и евро превысит отметку в сто рублей, то нынешние четырехзначные табло придется заменить. Стоит отметить, что табло сильно выросли в цене. Поэтому обменники, скорее всего, предпочтут воспользоваться услугами перепрограммирования табличек с перенесением запятой вправо.
Пятизначные табло сейчас стоят 30–40 тыс. рублей, тогда как цена четырехзначных — в диапазоне 10–40 тысяч рублей. При этом на изготовление производители просят две недели. Компании-производители отмечают, что спрос на новые табло наблюдается уже последние пару месяцев.
Напомним, накануне вечером произошел обвал рубля по отношению к ведущим мировым валютам. По данным Московской биржи, на момент окончания торгов курс американского доллара вырос на 6,27 рубля — до 64,4455 рубля, а курс евро — на 6,59 рубля, до уровня 78,8715 рубля. Аналитики отмечают, что столь быстро национальная валюта не снижалась с 1998 года. После этого Центробанк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 6,5% — до 17%.