Не верят в чудо: банки начали скупать пятизначные табло курса валют

Напомним, накануне вечером произошел обвал рубля по отношению к ведущим мировым валютам. По данным Московской биржи, на момент окончания торгов курс американского доллара вырос на 6,27 рубля — до 64,4455 рубля, а курс евро — на 6,59 рубля, до уровня 78,8715 рубля. Аналитики отмечают, что столь быстро национальная валюта не снижалась с 1998 года. После этого Центробанк принял решение повысить ключевую ставку сразу на 6,5% — до 17%.