Никому не бояться! 18 декабря в Мотовилихе проверят сирены

Posted 16 декабря 2014, 05:28
Published 16 декабря 2014, 05:28
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В четверг, 18 декабря, в 10:30 на территории ООО «Новогор-Прикамье» на улице Степана Разина, 30 будут проверять системы оповещения населения.
Департамент общественной безопасности администрации Перми предупреждает, что внутри помещений и на прилегающей территории планируется включение громкоговорящей связи, прозвучит голосовой сигнал «Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения гражданской обороны города Перми».
Проверка системы оповещения носит учебный характер, поэтому жителям, услышавшим речевое сообщение и сигнал сирены, не следует беспокоиться.