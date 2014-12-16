Спасать «Пермгорэлетротранс» предлагают покупкой автобусов

Сегодня, 16 декабря, на заседании Пермской гордумы был рассмотрен вопрос о согласовании предоставлении муниципальной гарантии МУП «Пермгорэлектротранс». Как пишет «Ъ», она необходима для получения целевого кредита на три года в размере 250 млн рублей, а также еще 62 млн рублей в качестве процентов по кредиту.