Спасать «Пермгорэлетротранс» предлагают покупкой автобусов

Posted 16 декабря 2014, 09:10
Published 16 декабря 2014, 09:10
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Сегодня, 16 декабря, на заседании Пермской гордумы был рассмотрен вопрос о согласовании предоставлении муниципальной гарантии МУП «Пермгорэлектротранс». Как пишет «Ъ», она необходима для получения целевого кредита на три года в размере 250 млн рублей, а также еще 62 млн рублей в качестве процентов по кредиту.
Заявка от ПГЭТ находится в администрации Перми, персональную ответственность за реализацию плана оздоровления и выход на безубыточность к 1 января 2016 года берет на себя директор предприятия.
Депутат Сергей Захаров выступил против предоставления гарантии, объяснив это тем, что «предприятие находится в крутом пике, приносит убыток, кредиторская задолженность к концу года увеличится до 300 млн рублей». Захаров считает, что кредит в таких условиях лишь увеличит финансовую нагрузку, а вывести ПГЭТ на безубыточность за год — нереально. Остальные депутаты его опасений не разделили.
— Думаю, нужно вложиться. 80% полотна, этих рельс, изношены. В эту отрасль никто не вкладывал, трамваи постоянно сходят. Надо вложиться финансово, закупить на это предприятие автобусы, как мы видели в Березниках, и сделать на его базе свой муниципальный транспорт, — цитирует издание депутата Владимира Плотникова.