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Posted 16 декабря 2014, 09:10

Published 16 декабря 2014, 09:10

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Спасать «Пермгорэлетротранс» предлагают покупкой автобусов

Спасать «Пермгорэлетротранс» предлагают покупкой автобусов

16 декабря 2014, 09:10
Фото: Properm.ru.
Депутаты также сошлись во мнении, что ПГЭТ необходима гарантия для получения целевого кредита на три года.

Сегодня, 16 декабря, на заседании Пермской гордумы был рассмотрен вопрос о согласовании предоставлении муниципальной гарантии МУП «Пермгорэлектротранс». Как пишет «Ъ», она необходима для получения целевого кредита на три года в размере 250 млн рублей, а также еще 62 млн рублей в качестве процентов по кредиту.

Заявка от ПГЭТ находится в администрации Перми, персональную ответственность за реализацию плана оздоровления и выход на безубыточность к 1 января 2016 года берет на себя директор предприятия.

Депутат Сергей Захаров выступил против предоставления гарантии, объяснив это тем, что «предприятие находится в крутом пике, приносит убыток, кредиторская задолженность к концу года увеличится до 300 млн рублей». Захаров считает, что кредит в таких условиях лишь увеличит финансовую нагрузку, а вывести ПГЭТ на безубыточность за год — нереально. Остальные депутаты его опасений не разделили.

— Думаю, нужно вложиться. 80% полотна, этих рельс, изношены. В эту отрасль никто не вкладывал, трамваи постоянно сходят. Надо вложиться финансово, закупить на это предприятие автобусы, как мы видели в Березниках, и сделать на его базе свой муниципальный транспорт, — цитирует издание депутата Владимира Плотникова.

#Общество#Пермгорэлектротранс
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