Центр «Волжский» Райффайзенбанка объявляет о результатах работы за 9 месяцев 2014 года

Posted 16 декабря 2014, 11:20
Published 16 декабря 2014, 11:20
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Корпоративный кредитный портфель РЦ «Волжский» за 9 месяцев 2014 года увеличился на 44% и достиг 22,9 млрд руб. При этом опережающими темпами рос портфель кредитов предприятиям среднего бизнеса, увеличившись на 47%. Объем выпущенных аккредитивов и гарантий за отчетный период увеличился на 52,8% и достиг 9,8 млрд руб. Вместе с ростом объемов кредитования увеличились и средства корпоративных клиентов на депозитах и расчетных счетах, составив на конец 3-го квартала 14,8 млрд руб. — рост в 2,5 раза относительно начала 2014 года.
Розничный кредитный портфель РЦ «Волжский» за 9 месяцев 2014 года вырос на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 30.09.2014 г. достиг 22 893,4 млн руб. По отношению к началу года розничный кредитный портфель увеличился на 5,1% или 1 124,4 млн руб.
В разрезе продуктов розничного кредитования прирост с начала года выглядел следующим образом:
— объем портфеля кредитных карт увеличился на 29,6% (портфель на 30.09.2014 г. — 1 238,8 млн руб.)
— объем портфеля ипотечных кредитов увеличился на 12,7% (портфель на 30.09.2014 г. — 3 499,9 млн руб.)
— объем портфеля потребительских кредитов увеличился на 4,2% (портфель на 30.09.2014 г. — 10 355,1 млн руб.)
— объем портфеля автокредитов увеличился на 0,75% (портфель на 30.09.2014 г. — 7 799,5 млн руб.)
Кредитный портфель в сегменте малого и микро бизнеса в абсолютном выражении вырос с начала года на 874,2 млн руб. (+28%).
В целом доля розничного бизнеса в активах регионального центра по итогам 9-ти месяцев 2014 г. составляет 46%.
Объем привлеченных средств клиентов — физических лиц вырос с начала года более, чем на 3 млрд руб. (+3 118,5 млн руб.), при этом рост по сравнению со вторым кварталом 2014 составил 59,5% или 1 164,5 млн руб.
«За третий квартал мы значительно приросли по пассивам. Одним из решающих факторов в принятии решения, где хранить сбережения в пользу того или иного банка, становится его рейтинг и надежность. Тренд, направленный на увеличение депозитов, размещаемых в крупных федеральных банках, мы наблюдаем не только в рознице, но и в отношении юридических лиц. Он связан, в том числе, с тем, что в условиях нестабильности многие компании предпочитают не инвестировать в реализацию проектов, а получать доход от размещения своих средств в банке. В целом, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, мы довольны итогами нашей работы за 9 месяцев 2014-го года», — отметил Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» ЗАО «Райффайзенбанк».