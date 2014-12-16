Центр «Волжский» Райффайзенбанка объявляет о результатах работы за 9 месяцев 2014 года

«За третий квартал мы значительно приросли по пассивам. Одним из решающих факторов в принятии решения, где хранить сбережения в пользу того или иного банка, становится его рейтинг и надежность. Тренд, направленный на увеличение депозитов, размещаемых в крупных федеральных банках, мы наблюдаем не только в рознице, но и в отношении юридических лиц. Он связан, в том числе, с тем, что в условиях нестабильности многие компании предпочитают не инвестировать в реализацию проектов, а получать доход от размещения своих средств в банке. В целом, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, мы довольны итогами нашей работы за 9 месяцев 2014-го года», — отметил Александр Грицай, директор регионального центра «Волжский» ЗАО «Райффайзенбанк».