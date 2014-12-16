В Иваново спустя 11 лет задержан убийца жителя Прикамья

Posted 16 декабря 2014, 12:46
Published 16 декабря 2014, 12:46
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Следователи Губахинского района задержали 41-летнего мужчину, находившегося 11 лет в федеральном розыске. Мужчина был обнаружен в городе Иваново. По данным следствия, 7 июля 2003 года подозреваемый, находясь в одной из квартир Кизела, поссорился с мужчиной 1969 года рождения, затем избил его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.