В Иваново спустя 11 лет задержан убийца жителя Прикамья

Следователи Губахинского района задержали 41-летнего мужчину, находившегося 11 лет в федеральном розыске. Мужчина был обнаружен в городе Иваново. По данным следствия, 7 июля 2003 года подозреваемый, находясь в одной из квартир Кизела, поссорился с мужчиной 1969 года рождения, затем избил его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.