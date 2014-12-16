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Posted 16 декабря 2014, 12:46

Published 16 декабря 2014, 12:46

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

В Иваново спустя 11 лет задержан убийца жителя Прикамья

В Иваново спустя 11 лет задержан убийца жителя Прикамья

16 декабря 2014, 12:46
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Жесть
Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Следователи Губахинского района задержали 41-летнего мужчину, находившегося 11 лет в федеральном розыске. Мужчина был обнаружен в городе Иваново. По данным следствия, 7 июля 2003 года подозреваемый, находясь в одной из квартир Кизела, поссорился с мужчиной 1969 года рождения, затем избил его. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба управления СКР по Пермскому краю.

#Происшествия#Жесть#Федеральный розыск#Майл
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