В ноябре более двух тысяч пермяков воспользовались авиаперелетами по ПФО

Posted 16 декабря 2014, 06:18
Published 16 декабря 2014, 06:18
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
В ноябре аэропорт «Пермь» по программе субсидируемых перевозок в Приволжском федеральном округе обслужил 2141 пассажира. Как сообщает пресс-служба аэропорта, впервые самым популярным направлением вылета у пермяков стала Уфа, в столицу Башкортостана вылетели 679 пассажиров. Рейсом до Казани воспользовались 647 человек, 459 пассажира было обслужено на рейсах до Самары.
Всего международный аэропорт «Пермь» за одиннадцать месяцев 2014 года обслужил по программе развития межрегиональных региональных авиаперевозок ПФО 26 726 пассажира, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.