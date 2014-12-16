В ноябре более двух тысяч пермяков воспользовались авиаперелетами по ПФО

В ноябре аэропорт «Пермь» по программе субсидируемых перевозок в Приволжском федеральном округе обслужил 2141 пассажира. Как сообщает пресс-служба аэропорта, впервые самым популярным направлением вылета у пермяков стала Уфа, в столицу Башкортостана вылетели 679 пассажиров. Рейсом до Казани воспользовались 647 человек, 459 пассажира было обслужено на рейсах до Самары.