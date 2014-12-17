Департамент образования о сбежавшем из детсада ребенке: его нашли на берегу

Posted 17 декабря 2014, 13:00
Published 17 декабря 2014, 13:00
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
Провалившийся сегодня под лед 6-летний мальчик — воспитанник детского сада № 409 (ул. Волгодонская, 22).
— Два мальчика ушли с территории детского сада во время прогулки. О случившемся немедленно было сообщено в органы полиции. Один из детей пришел к себе домой, а второй ребенок пошел к реке Каме. Его нашли на берегу. Ребенок был направлен для осмотра в педиатрическое отделение городской детской больницы №21.
Начато служебное расследование по данному факту, — сообщили корреспонденту Properm.ru в департаменте образования.
Напомним, ГУ МЧС России по Пермскому краю сообщает, что из детсада самовольно ушли трое 6-летних детей. Они направились к реке Кама в районе ул. Кировоградская, где один из них провалился под лед. Ребенка заметили прохожие: его достали из воды и вызвали скорую помощь.