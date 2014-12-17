Департамент образования о сбежавшем из детсада ребенке: его нашли на берегу

— Два мальчика ушли с территории детского сада во время прогулки. О случившемся немедленно было сообщено в органы полиции. Один из детей пришел к себе домой, а второй ребенок пошел к реке Каме. Его нашли на берегу. Ребенок был направлен для осмотра в педиатрическое отделение городской детской больницы №21.

Начато служебное расследование по данному факту, — сообщили корреспонденту Properm.ru в департаменте образования.