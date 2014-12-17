Депутаты решили отправлять пьяных водителей в тюрьму

Posted 17 декабря 2014, 03:40
Published 17 декабря 2014, 03:40
Modified 2 марта 2023, 16:56
Updated 2 марта 2023, 16:56
За вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения будут лишать свободы. К такому решению пришли депутаты Госдумы во время окончательного, третьего чтения, сообщает ТАСС.
С 1 июля 2015 года любителей пьяной езды начнут привлекать к уголовной ответственности. Правда, этот закон будет применяться в случае повторного за год управления транспортом в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования.
За нарушение закона горе-водителю может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы в течение двух лет и даже лишение свободы на два года.
На сегодняшний день за езду в состоянии алкогольного опьянения и отказ от медосвидетельствования автолюбителей привлекают к административной ответственности. Безответственные водители выплачивают штраф в размере 30 тысяч рублей или лишаются прав на срок от полутора до двух лет.
Закон вступит в силу 1 июля 2015 года при одобрении Совета Федерации и президента РФ.