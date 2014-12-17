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Posted 17 декабря 2014, 12:27

Published 17 декабря 2014, 12:27

Modified 2 марта 2023, 16:56

Updated 2 марта 2023, 16:56

Игорь Сапко: «Бюджет нацелен на выполнение социальных обязательств»

Игорь Сапко: «Бюджет нацелен на выполнение социальных обязательств»

17 декабря 2014, 12:27
Фото: Properm.ru.
Депутаты городской думы приняли бюджет на ближайшие три года.

Депутаты городской думы приняли главный финансовый документ на ближайшие три года. Как рассказал глава Перми Игорь Сапко, пришлось особенно непросто, учитывая сложную экономическую ситуацию. Однако ключевые принципы и приоритеты легли в основу итогового варианта бюджета: городская казна сформирована по программно-целевому методу, приняты 24 муниципальные программы.

Доходы бюджета на 2015 год прогнозируются в размере 23 177 млн рублей, на 2016 год – 23 499 млн рублей, на 2017 год – 24 158 млн рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне прогнозируемых доходов без привлечения источников финансирования дефицита бюджета.

Игорь Сапко:- Бюджет сбаласированный, нацелен на выполнение социальных обязательств. Вместе с тем, имеется и определенный ресурс для развития. Сам бюджет с момента вхождения в думу рассматривался ровно 123 дня. Было традиционное нулевое чтение, публичные слушания. Корректировка проекта между 1-ым и 2-м чтениями велась в рамках рабочей группы. 190 поправок наши коллеги обсудили, в итоге учтены 159. Да, 2015 год будет сложным – не надо себя и никого обманывать. Но с принятием бюджета мы создали необходимую «подушку безопасности», позволяющую, не просто спокойно стоять на месте, но, пусть и помедленнее, идти вперед.
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