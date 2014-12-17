Игорь Сапко: «Бюджет нацелен на выполнение социальных обязательств»

Депутаты городской думы приняли главный финансовый документ на ближайшие три года. Как рассказал глава Перми Игорь Сапко, пришлось особенно непросто, учитывая сложную экономическую ситуацию. Однако ключевые принципы и приоритеты легли в основу итогового варианта бюджета: городская казна сформирована по программно-целевому методу, приняты 24 муниципальные программы.



Доходы бюджета на 2015 год прогнозируются в размере 23 177 млн рублей, на 2016 год – 23 499 млн рублей, на 2017 год – 24 158 млн рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне прогнозируемых доходов без привлечения источников финансирования дефицита бюджета.